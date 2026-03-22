Investigan la muerte violenta de un hombre sin identificar en Olot (Girona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre no identificado ocurrida en la madrugada de este domingo en Olot (Girona), según han informado a través de un comunicado.

Los agentes recibieron una llamada sobre las dos de la madrugada alertando de que había una persona sin vida en la vía pública, lugar hasta el que se desplazaron patrullas policiales junto con la Policía Local y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que confirmaron la muerte con signos de violencia.

La División de Investigación Criminal de la Región Policial de Girona se ha hecho cargo del caso para identificar a la víctima e investigar las circunstancias de su muerte, en una investigación que permanece bajo secreto de actuaciones.