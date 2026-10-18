Investigan una presunta detención ilegal en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la presunta detención ilegal de un hombre en Santa Coloma de Gramenet sobre las 4.00 de la madrugada de este domingo, ha avanzado 'El Caso' y ha podido confirmar Europa Press.

La policía catalana ha recibido una denuncia relacionada con los hechos, cuyos autores eran, según el citado medio, 4 hombres con las caras tapadas que han interceptado a la víctima, la han hecho subir a un vehículo y se han ido del lugar.

Según la versión de la mujer del detenido, el hombre había pedido un préstamo de poco más de 1.000 euros y que las personas que le habían dejado el dinero ahora le pedían 4.000 euros, dinero que no podía devolver.

Las 4 personas habrían quedado con él la madrugada de este domingo y lo habrían secuestrado.

Los hechos han sucedido en el barrio de Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet.