Investigan un tiroteo en Sant Jaume del Domenys (Tarragona) con una persona herida

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo que se produjo este miércoles en Sant Jaume del Domenys (Tarragona) y en el que resultó herida una persona, que fue trasladada a un centro sanitario, han confirmado fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'El Caso'.

Los hechos sucedieron sobre las 18.40 horas y, según han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press, pueden estar relacionados con un cultivo de marihuana que fue desmantelado en una vivienda tras el tiroteo.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha asumido el caso y trabaja para tratar de localizar y detener a los presuntos autores de los hechos.