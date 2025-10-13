Ion de Sosa aborda la incomunicación en 'Balearic' en el Festival de Sitges

La productora Leire Apellaniz, el director Ion de Sosa y la actriz Christina Rosenvinge presentan 'Balearic' en Sitges - EUROPA PRESS

Se proyecta en la sección Oficial Fantàstic del festival

SITGES (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El director vasco Ion de Sosa aborda la incomunicación en la película 'Balearic', que se proyecta este lunes en la sección Oficial Fantàstic del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, ha explicado en rueda de prensa.

La película narra como en la vispera de Sant Joan, un grupo de jóvenes se cuelan en una casa con piscinas y son atacados por tres perros, y en paralelo unos vecinos se reúnen en una villa cercana para celebrar la llegada del verano totalmente ajena a la situación.

Esa incomunicación a la que aduce el director se ve en que los dos planos de la película no se relacionan, y ha dicho que el "sufrimiento de los chavales" al verse rodeados por los perros no perturba la reunión.

El director ha explicado que comenzó a escribir la historia en 2019, y ha dicho que tiene que ver más con "la crisis de la mediana edad" y pensar en quién se era de joven y si en la edad adulta se está satisfecho a nivel de compromiso social.

Para ello, lo ha hecho a través de una clase alta "un poco caricaturizada y poco realista" para imaginar la decadencia que conviene a la película.

"A veces sobrevivir es tan difícil, que uno se vuelve más impermeable a los males de los demás", ha subrayado Ion de Sosa, que no ve tanto una crítica sino una caricatura a esa clase alta.

Ha afirmado que en la parte de la reunión hay una influencia de una tradición española de películas como 'El ángel exterminador' o de una sociedad en decadencia como en 'El triángulo de la tristeza', a lo que aporta un toque personal y humor.

"ENCONTRAR OSCURIDAD" EN EL MEDITERRÁNEO

La actriz y música Cristina Rosenvinge ha asegurado que le encantó la idea de "encontrar oscuridad en el Mediterráneo" --está rodada en la costa alicantina--, y ha considerado el cine de Ion de Sosa valiente y necesario.

La productora Leire Apellaniz ha asegurado que intenta producir cine desde la disidencia "en un momento que todo es igual", y ha destacado la propuesta singular del director.