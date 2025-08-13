El IPC baja hasta el 2,3% en julio en Catalunya

Archivo - Una persona compra en el mercado de la Boqueria de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Los precios que más subieron respecto a junio de 2024 fueron los de la vivienda (5,1%)

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya baja hasta el 2,3% en julio respecto a un año antes, tres décimas más que en junio (2%), según datos de este miércoles del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 2,7%, cuatro décimas más que en el mes anterior, y la tasa anual de inflación subyacente aumentó una décima, hasta el 2,3%.

La tasa de Catalunya se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Baleares (3,5%), Ceuta (3,4%), la Comunidad Valenciana y Extremadura (3,2% ambas), mientras que Murcia (2%), Canarias (2,2%), La Rioja, Galicia y Catalunya (2,3% las tres) fue donde menos subieron los precios.

Los precios que más subieron en julio en Catalunya respecto al mismo mes de un año antes fueron la vivienda (5,1%), hoteles, cafés y restaurantes (3,9%), bebidas alcohólicas y tabaco (3,7%), otros (3,4%), enseñanza (2,8%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,4%).

Crecieron en menor medida los precios de vestido y calzado (1,7%), medicina y ocio y cultura (1,0% ambas), comunicaciones (0,6%) y menaje (0,2%), mientras que los del transporte bajaron un 0,5%.

POR PROVINCIAS

Por provincias, la variación interanual del IPC en julio se situó en el 2,6% en Tarragona, en el 2,4% en Girona y Lleida y en el 2,2% en Barcelona.

Respecto al mes anterior, los precios bajaron un 0,3% en Girona y un 0,1% en Barcelona, Lleida y Tarragona.