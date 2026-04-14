El IPC sube hasta el 3,1% en marzo en Catalunya

Archivo - Alimentos en el interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya subió hasta el 3,1% en marzo respecto a un año antes, más de un punto por encima que en febrero (2%), según datos de este martes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 3,4%, también más de un punto que en el mes anterior, mientras que la tasa anual de la inflación subyacente escaló dos décimas, hasta el 2,9%, respecto al segundo mes del año.

La tasa catalana se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Madrid (+4,1%), Galicia (+3,8%) y Castilla-La Mancha (+3,7%), mientras que en Melilla (+2,6), Ceuta (+2,7%), La Rioja, Canarias y Asturias (+3%) fue donde menos subieron los precios.

Los precios que más subieron en marzo en Catalunya respecto al mismo mes de un año antes fueron seguros y servicios financieros (+4,9%), transporte (+4,4%), restaurantes y alojamiento y bebidas alcohólicas y tabaco (+4,1%) y cuidado personal y otros (+4%).

Crecieron en menor medida los precios de vestido y calzado (+3,5%), servicios de educación (+3%), actividades recreativas y deporte (+2,8%) y vivienda (+2,7%), y no bajaron en ningún grupo.

POR PROVINCIAS

Por provincias, la variación interanual del IPC en marzo se situó en el 3,4% en Girona y en Tarragona y en el 3% en Barcelona y en Lleida.

Respecto al mes anterior, los precios subieron un 1,2% en Girona y en Lleida, un 1,1% en Tarragona y otro 1% en Barcelona.