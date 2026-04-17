Iratxe García (S&D): GPM debe ser el inicio de un trabajo conjunto del progresismo internacional

Archivo - Iratxe García, presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el PE - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en la Eurocámara, Iratxe García Pérez, ha defendido que la Global Progressive Mobilisation (GPM) de este viernes y sábado en Barcelona sea el inicio de un trabajo conjunto del progresismo internacional: "Que no se quede aquí".

"El momento es ahora y las amenazas son ahora y los desafíos son ahora", ha advertido en un encuentro con periodistas organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, y ha dicho que las relaciones que se fragüen estos dos días deben seguir alimentándose.

Está muy satisfecha de reunir a 3.000 personas, lo que considera una prueba de que "existe ese interés y esa necesidad", y cree que la cita en Barcelona refleja el liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha definido como referente mundial.

Ha explicado que la GPM es una idea de hace tiempo de Sánchez: la acordó como presidente de la Internacional Socialista con el líder del Partido Socialista Europeo (PES), Stefan Löfven, y después se han implicado más partidos y organizaciones, incluido un think tank de los Democrátas de EE.UU.

García ha avisado de que también la extrema derecha se está coordinando internacionalmente, aunque asegura que esta cumbre no es ninguna contraprogramación de sus reuniones, pero "hay que hacer algo más".