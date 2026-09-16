Irídia espera que el juicio por la mutilación de un ojo a Español ponga "límites" a la policía

La directora de Irídia, Anaïs Franquesa, en una atención a medios antes del juicio contra cuatro policías nacionales en la Audiencia de Barcelona por la lesión que causó la pérdida de visión a un manifestante, Roger Español, el 1 de octubre de 2017 - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora de Irídia, Anaïs Franquesa, ha tildado de histórico el juicio contra 4 policías nacionales acusados de mutilar un ojo a Roger Español el 1 de octubre de 2017 y espera que sirva para hacer justicia y para que se pongan "límites de lo que puede hacer o no la policía en un contexto de protesta".

En declaraciones a los medios frente a la Audiencia de Barcelona, donde está previsto que comience el juicio este miércoles, Franquesa ha afirmado que "la policía no puede disparar a la ciudadanía como lo hizo el 1 de octubre ni como lo ha hecho en muchas otras ocasiones".

Irídia, que ejerce la acusación particular junto con la ANC y Òmnium y que reclama 13 años de prisión para los acusados, ha recordado que la discusión no gira en torno a quién disparó, porque considera que eso está claro, sino a si se podía disparar en aquellas condiciones: "Evidentemente que no se podía".

También ha dicho que el juicio girará en torno a la intencionalidad de la actuación policial, con la que "se castigó a Roger Español el día 1 de octubre por su presencia en el lugar de los hechos".

Los acusados se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel e inhabilitación, a petición de la acusación particular, así como Òmnium Cultural y de Irídia, que ejercen como acusación popular junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que reclama 12 años de prisión e inhabilitación, según los escritos consultados por Europa Press.