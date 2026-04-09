Isabel Allende: "Hoy no podría escribir una novela sobre Trump o lo que está pasando en EE.UU."

Archivo - La escritora chilena Isabel Allende durante la rueda de prensa por la publicación de su nueva novela, 'Mi nombre es Emilia del Valle', en Casa de América, a 21 de mayo de 2025, en Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora chilena Isabel Allende publica este jueves en España, Latinoamérica y Estados Unidos (EE.UU.) 'La palabra mágica. Una vida escrita' (Plaza & Janés) en el que aborda la escritura y la distancia que necesita para abordar las tramas, y ha asegurado: "Hoy no podría escribir una novela sobre (Donald) Trump o sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Creo que sería muy difícil".

En una rueda de prensa telemática, Allende ha afirmado que necesita la distancia del tiempo y ha recordado que cuando escribió 'La casa de los espíritus' el golpe militar en Chile y el exilio habían ocurrido años antes.

Allende ha afirmado que puede escribir sobre casos particulares como el de una niña que separen de su madre en la frontera, pero que para "la circunstancia mayor, la visión panorámica de lo que ocurre, se necesita distancia" y no cree estar todavía preparada.

Sobre la situación en EE.UU., país donde reside, ha apuntado que en las clases se "está censurando la mitad de la historia de este país, todo lo que tenga que ver con raza, con la lucha de los trabajadores".

Ha dicho que incluso su propio libro 'La casa de los espíritus' "está censurado en algún estado", lo que ha dicho que le parece un honor, y ha afirmado que en su día a día evita ver la televisión hasta la noche para evitar escuchar las brutalidades de Trump.

En el libro, la autora cuenta que la escritura ha sido su brújula y su refugio desde que empezó en el exilio una carta a su abuelo moribundo el 8 de enero de 1981, que fue la semilla de 'La casa de los espíritus', en el que enlaza memoria y oficio, recuerda el golpe militar de Chile y revisa el 'boom latinoamericano'.

"NO TENGO MÁS VIDA" QUE LA ESCRITURA

"No tengo más vida" que la escritura, ha dicho Allende, señalando que la apasiona y la ocupa todo su tiempo, ha bromeado que su familia teme cuando acaba un libro, y ha dicho que cuando comienza a escribir un libro un 8 de enero es metódica y disciplinada.

Ha animado a todos aquellos que quieran escribir a tener una disciplina: "La inspiración y el talento, fantástico, sin la disciplina no llegas a hacer nada", ha subrayado Allende, quien ha explicado que cuando escribe va página a página construyendo.

Ha afirmado que los escritores hablan de tener 'una habitación propia' para la escritura, pero que para ella está en la cabeza de cada uno, "un espacio de silencio dentro de uno" donde se puede convocar a los personajes, las historias, los recuerdos y la memoria.

CORRECTORA "MÁS SEVERA"

La autora ha subrayado que sigue escribiendo con el mismo impulso e instinto que en sus novelas iniciales, pero que ahora es "más severa" en la corrección y ejerce de crítico feroz porque ha aprendido con el paso de los años y no quiere repetir errores.

Ha explicado que 'La casa de los espíritus' la escribió sin saber qué estaba haciendo y sin conocer cómo era la industria del libro, que ha definido como dura para la mujer, y ha subrayado que "si no tuviera ilusión de contar en cada libro, no podría empezar".

Ha afirmado que es una "subestimación" a los lectores criticar a un escritor por vender mucho que le resulta ofensiva, y ha dicho que la crítica acostumbra a ser más fuerte con la mujer, señalando que si 'Amor en los tiempos del cólera' la hubiera escrito una mujer y no Gabriel García Márquez la hubiesen tildado de novela sentimental.

Allende ha enfatizado que le gusta escribir sobre las cosas que le importan e interesan, así como también le ocurre lo mismo con las lecturas, por eso ha considerado que 'Moby Dick' de Melville es "una lata", aunque sea una de las grandes novelas porque a ella le interesa salvar las ballenas no matarlas.

Preguntada por la adaptación como serie de 'La casa de los espíritus', ha confiado en que atraiga a los jóvenes, y ha dicho que a diferencia de la película de 1995 esta es "absolutamente latinoamericana" y en los ocho episodios que dura permite contar con calma toda la historia.