Isabel López, nueva directora financiera de Wallbox a partir del 7 de enero de 2026

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Wallbox ha nombrado a Isabel López como nueva directora financiera de la empresa, cargo que asumirá a partir del próximo 7 de enero, en sustitución de Luis Boada, informa en un comunicado este miércoles.

López cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores tecnológico, industrial y de servicios, y fue vicepresidenta de Finanzas de Wallbox entre mayo de 2021 y enero de 2025.

El ceo de la empresa, Enric Asunción, ha explicado que López liderará una "nueva etapa estratégica enfocada en acelerar" la ejecución y avanzar hacia un crecimiento sostenible.

López ha mostrado su entusiasmo por reincorporarse a Wallbox, que ha dicho que tiene "fundamentos financieros sólidos, un fuerte impulso comercial y oportunidades significativas por delante".

Boada permanecerá en la compañía durante un período de transición para "garantizar un traspaso fluido y ordenado".