Isabel Rodríguez afirma que las políticas de vivienda de Illa son "inspiradoras y lideran el cambio"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en un acto de firma de un protocolo en el Palau de la Generalitat de Catalunya - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

"Quien hace los deberes merece un mayor acompañamiento", dice tras firmar un acuerdo con la Generalitat

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha celebrado este viernes que las políticas de vivienda del Govern catalán de Salvador Illa son "inspiradoras y lideran el cambio" para atender la principal preocupación de la ciudadanía.

Lo ha dicho en un acto en el Palau de la Generalitat tras firmar junto a Illa el protocolo para que Catalunya gestione 13.000 viviendas y más de 300 solares en distintos estados de disponibilidad de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que pertenecían a la Sareb.

Rodríguez ha erigido al Ejecutivo de Illa como el que más instrumentos está poniendo a disposición de la ciudadanía para resolver el problema de la vivienda y ha sostenido en referencia al acuerdo firmado: "Quien hace los deberes merece de un mayor acompañamiento".

"Aquí están regulando el mercado del alquiler para contener sus precios, aquí están poniendo inspectores para impedir el fraude en temporada o en alojamiento turístico, aquí hay también una conversación y un diálogo permanente con la entidades municipales", ha valorado la ministra.

En este sentido, ha afirmado que el protocolo firmado con la Generalitat es "un paso en la consolidación" del derecho a la vivienda en la Constitución española y ha apostado por acabar para siempre con las crisis recurrentes en materia de vivienda.

CONSOLIDAR EL PARQUE PÚBLICO

"La solución pasa por la consolidación de un parque público de vivienda asequible y permanente a perpetuidad", ha agregado la ministra, que ha señalado la necesidad de que haya rigor de las administraciones públicas para revertir los daños de anteriores crisis.

Así, ha celebrado que el acuerdo alcanzado va en la dirección opuesta a la respuesta a las anteriores crisis para consolidar el parque de vivienda público: "Hemos aprendido de los errores".

La ministra ha detallado que son más de 44.000 viviendas en el conjunto de España y más de 2.500 suelos con capacidad para 50.000 viviendas y ha concluido que la empresa pública estatal del parque público de vivienda "va a liderar este cambio de paradigma y va a ser impulsora e inspiradora también de empresas municipales".