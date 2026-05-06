Isabel Rodríguez dice a Ayuso que atienda los problemas de los madrileños y que "no es embajadora"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una sesión plenaria en el Congreso - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

GIRONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debería estar atendiendo los problemas de los madrileños y madrileñas ya que "es la presidenta de la Comunidad de Madrid, no es embajadora".

Lo ha dicho este miércoles en una visita a dos promociones de vivienda protegida en Girona junto a la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, al ser preguntada por los medios de comunicación sobre la visita de Ayuso a México y sus declaraciones sobre la figura de Hernán Cortés.

"En lugar de estar en México, ella tendría que estar ocupada, como hace Salvador Illa, en estar persiguiendo los pisos turísticos ilegales, en estar congelando los precios del alquiler, en estar promoviendo más vivienda pública", ha añadido Rodríguez.

Ha añadido que Madrid es una de las comunidades autónomas con un mayor problema de acceso a la vivienda y donde más falta de atención está habiendo por parte de la comunidad.

Se ha vuelto a referir a Catalunya y la política de vivienda del territorio, con un gobierno que, ha defendido, impulsa el control de precios para bajar los alquileres, perseguir la irregularidad de los pisos turísticos y colaborar con los ayuntamientos para edificar suelos: "Pues lo opuesto es lo que pasa en Madrid", ha dicho.