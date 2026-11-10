Isaki Lacuesta dirige 'Jaleos': El flamenco "es más rock que el rock y más punk que el punk"

Cartel de 'Jaleos' de Isaki Lacuesta - BTEAM

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta catalán Isaki Lacuesta dirige el documental 'Jaleos', una aproximación al mundo del flamenco desde el cine y el arte a través de una ingente labor de archivo, y ha asegurado que el género "es más rock que el rock y más punk que el punk".

En una entrevista de Europa Press, Lacuesta ha explicado que el llegó muy tarde al flamenco desde el rock y el punk y que todo lo que imaginaba del género lo era, pero "simultáneamente era todo lo contrario".

'Jaleos', que se estrena este viernes, intenta desmontar tópicos como la antigüedad del flamenco (tiene solo siglo y medio, recuerda el director) y poner sobre la mesa las aportaciones de América o África, y lo hace en un formato "tertulia" con voces en off de personalidades como C Tangana, Georges Didi-Huberman, Alba Flores o Pedro G.Romero (guionista también del documental).

La idea del documental, relata Lacuesta, es que el flamenco nace en paralelo a la modernidad recogiendo una tradición y que la primera vez que aparece la palabra aplicada al cante y al baile es a mitad del siglo XIX y que las bulerías se desarrollan a principios del siglo XX en paralelo al cine: "El flamenco nace a la vez que el ferrocarril, que las máquinas".

Lacuesta ha dicho que el documental se aleja de la forma de conferencia o enciclopedia y funciona por "asociación de ideas y las voces se pueden contradecir o ir aportando detalles", en una especie de 'Las mil y una noches'.

En esta asociación de ideas, van intercalándose desde imágenes de la bailaora Carmencita grabada por Edison a finales del siglo XIX, 'Superstición andaluza' de Segundo de Chomón y 'Tiefland' (Terra baixa) con Leni Riefenstahl de bailaora y extras procedentes de los campos de concentración, así como otras películas con peso del flamenco.

"PROHIBITIVO" HACER PELÍCULAS DE ARCHIVO

Ha asegurado que el proceso ha sido "muy largo", de unos 8 años, con una profusa documentación en archivo y de montaje, y ha considerado "muy extremo" actualmente usar material de archivo por los altos precios para documentales divulgativos.

"Es prácticamente prohibitivo hacer películas de archivo y es una cuestión que se debe debatir. Hay minutos que pueden costar 50.000 euros", ha subrayado Lacuesta, quien cree que se debería tener acceso a la memoria más elemental, que se encuentra en los archivos, sobre todo en los públicos.

"Se debería reivindicar el derecho a cita, igual que funciona en la literatura", ha señalado el director, y ha considerado que en el cine debería funcionar igual y se debería poder servir una cita de una película porque al final estás hablando de la historia colectiva.

Lacuesta ha explicado que 'Jaleos' forma parte de un díptico, un documental que está a la espera de conseguir financiación, y en el que hay episodios que conectan con esta primera parte y tienen una continuación en la segunda.

El director ha asegurado que las píldoras en las que está narrado el documental abordan temas como el racismo, la esclavitud o la resignificación del flamenco tras la guerra civil española: "Pensábamos que el flamenco era de origen muy mediterráneo, es verdad, pero es simultáneo a los flujos que vienen de América cuando se acaba el colonialismo y la esclavitud".

AYUDAS AL CINE DE CyL

Preguntado por la orden de las ayudas al cine que impulsa el Gobierno de Castilla y León, Lacuesta ha afirmado que "hablen de que solo subvencionarán películas que sean objetivas y no subjetivas es un disparate".

"Es no entender que la cultura siempre trabaja a partir de subjetividades. Quiero decir que la primera frase de lo que proponen no tiene aplicación posible. Habla de un analfabetismo extremo o de una mala intención intrínseca", ha subrayado.