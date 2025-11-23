La IV Biennal Ciutat i Ciència cierra con "récord" de 20.000 asistentes en Barcelona y Madrid

Una de las sesiones de la Bienal - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La IV Biennal Ciutat i Ciència ha acabado este domingo con un "récord" de unos 20.000 asistentes en Barcelona y Madrid tras 6 días de programación sobre física cuántica.

Ha habido 17.500 personas en Barcelona (4.500 inscritas en talleres y conferencias y 13.000 visitantes a las instalaciones artísticas del Born y a la Nit de la Ciència) y 2.300 en Madrid, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Han participado los científicos Juan Ignacio Cirac, José Ignacio Latorre, Carlos Rovelli, Alexandra Olaya Castro, Chris Ferrie y Philip Ball (Premio Nato del Museo de Ciencias Naturales), entre otros.

EN MÉXICO DURANTE LA FIL

Queda por hacer una de las novedades de este año: la programación de México, del 29 de noviembre al 7 de diciembre en Guadalajara coincidiendo con la Feria Internacional del Libro (FIL).

El teniente de alcaldía de Barcelona y responsable de ciencia, Jordi Valls, ha dicho que la ciudad apuesta por investigar y divulgar en un momento clave: "La gran batalla geopolítica de nuestro tiempo ya no se juega sólo entre estados, sino entre grandes corporaciones tecnológicas", y ha instado a combatir el riesgo de que un nuevo autoritarismo tecnológico tome el control.