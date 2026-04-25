La IV Jornada de Trabajo del Govern busca "dar un impulso" a la acción del ejecutivo

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (1 fila, c), asiste a la IV Jornada de Treball del Govern, en Sant Fruitós de Bages, a 25 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). En esta cita, el president y los consellers se reúnen- Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La IV Jornada de Trabajo del Govern en Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), se centra "en dar un impulso a la acción del Govern y avanzar en la reforma de la Administración y los servicios públicos", según han informado fuentes del Govern este sábado.

El encuentro, que se celebra este fin de semana en Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha comenzado este sábado poco antes de las 11.00 horas con un minuto de silencio en recuerdo de la última víctima de feminicidio en Catalunya.

La reunión se ha iniciado con una intervención de Illa, que ha pedido a los consellers poner las instituciones a "trabajar a toda máquina" con el objetivo de acelerar la transformación de Catalunya y la recuperación del liderazgo europeo, así como garantizar la protección de la ciudadanía en un contexto de incertidumbre global.

La jornada reúne a los miembros del Govern, con la ausencia de la consellera de Salud, Olga Pané, que está de baja, en un momento en que se acerca al ecuador de la legislatura, con la mirada puesta en los proyectos que deberán impulsar los departamentos en los próximos meses.

El Govern ha vuelto a optar por celebrar este tipo de reuniones fuera de Barcelona, esta ocasión en la Catalunya central, siguiendo la línea de encuentros anteriores en distintos puntos, con la voluntad de acercar la acción política a diferentes zonas del país.

Durante la tarde de este sábado continuarán las sesiones de trabajo, que se alargarán hasta la noche, cuando está previsto un encuentro con el filósofo Francesc Torralba, autor de 'Anatomia de l'esperança', con quien los miembros del Govern compartirán una reflexión centrada en este concepto.