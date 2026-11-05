Javier Murillo, nombrado nuevo consejero dominical de VidaCaixa

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BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Javier Murillo se ha incorporado al consejo de administración de VidaCaixa como consejero dominical y sustituye a José María Leal Villalba en el puesto, informa la compañía en un comunicado este jueves.

La compañía ha destacado que Murillo ha dedicado "más de 30 años al sector asegurador" desde su incorporación a Adeslas en 1991, compañía en la que ejerció diferentes responsabilidades directivas en España y Latinoamérica y llegó a ocupar la dirección general en el año 2000.

Tras la integración de Adeslas y SegurCaixa en 2011, fue nombrado director general de la nueva entidad, cargo que ha desempeñado hasta 2026, y al que permanecerá vinculado hasta finales de este año en el marco del proceso de relevo planificado por la dirección general.

Con este nombramiento, el consejo de administración de VidaCaixa está formado por Gonzalo Gortázar Rotaeche como presidente no ejecutivo y Francisco Javier Valle como consejero director general y los consejeros dominicales Natividad Capella, Jordi Deulofeu, Juan Manuel Negro, Susana Trigo y Javier Murillo.

También lo forman como consejeros independientes Esperanza del Hoyo, Francisco García-Valdecasas, Pilar González, Mª Dolores Pescador y Rafael Villaseca, además de Óscar Figueres como secretario y Pablo Pernía como vicesecretario.