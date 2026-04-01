Jesús Gálvez, nuevo director del Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

Llorenç Mairal (a la izda.) y Jesús Gálvez (a la dcha.) - ICS TARRAGONA

TARRAGONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El médico especialista en medicina familiar y comunitaria Jesús Gálvez ha asumido este miércoles el cargo como nuevo director del Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, en sustitución de Llorenç Mairal, que se jubila.

Gálvez ha ejercido como director médico del Hospital Joan XXIII los últimos dos años; entre 2021 y 2024 fue director de operaciones asistenciales del Complex Hospitalari Universitari Moisès Broggi; y también ha sido médico adjunto y coordinador del proceso de Urgencias en el Joan XXIII, informa el hospital en un comunicado.

Por otro lado, se destaca a Mairal, médico especialista en medicina nuclear, como "una figura clave" en la evolución reciente del centro y que durante su mandato el hospital ha crecido en capacidad asistencial y ha reforzado servicios y dispositivos.