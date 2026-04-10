Joan Dausà publica 'Immortals': "Cantar en catalán es un posicionamiento personal"

Joan Dausà después de la entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantante Joan Dausà, que este viernes publica 'Immortals', ha afirmado que el arte y la cultura deben entenderse no necesariamente desde la política, sino desde la necesidad del artista: "Cantar en catalán es un posicionamiento personal", ha asegurado.

En una entrevista con Europa Press, ha apuntado que se debe ser honesto con uno mismo, y que, del mismo modo que un carpintero hace su trabajo y puede estar afiliado a un partido político o participar en un movimiento social, es sano que un artista haga lo propio.

"La diferencia es que, como nosotros tenemos este altavoz, seguramente se hace más eco cuando hay una implicación social o política, pero no debe darse por hecho. Es el artista que te está proponiendo entrar en su universo. Si no te interesa, no entres, pero no exijas", ha reflexionado.

DESDE EL SANT JORDI Y VISTALEGRE

Dausà ha explicado que 'Immortals' empezó a gestarse después de sus conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Palacio de Vistalegre de Madrid, en 2024: "A partir de aquellos días en los que fui tan feliz conectando con la gente, viendo que éramos una familia, cada vez que escribía una canción iba hasta allí, a aquel imaginario".

Las experiencias de aquellos conciertos le han llevado, entre otros, a escribir 'Welcome to my party', en la que mezcla el pop con una 'haka' por su "imaginario de fuerza colectiva"; o 'Per una cançó', que abre el disco y narra las historias de personas que se conocieron por primera vez aquella noche en el Sant Jordi.

El disco cuenta con una colaboración con Antonio Orozco ('Immortals', que da nombre al disco), con quien Dausà ya se conocía de antes: "Era eso que siempre dices '¡Tenemos que hacerlo!', y a veces pues pasa. Le envié la canción que pensaba que para él encajaría, y desde el principio se enamoró. Y me insistía: 'Tiene que ser en catalán, ¿eh?".

LOS TIEMPOS VUELVEN A CAMBIAR

Asimismo, en 'Els temps tornen a canviar', el cantante se inspira en la película 'Un completo desconocido' (2024), en la que Timothée Chalamet encarna a Bob Dylan en sus inicios: "¡Qué envidia vivir aquel momento en que las cosas se podían cambiar, y tenías la sensación que podías transformar el mundo desde el amor y la cultura!".

"Tuve la necesidad de decir que ojalá los tiempos volviesen a cambiar, pero el ojalá lo eliminé, y pensé que los tiempos vuelven a cambiar. Y tomé el pensamiento positivo, y dije si las cosas las decimos, puede ser que pasen. Y vamos creando un escenario posible", ha dicho.

LA COMPOSICIÓN DEL DISCO

Dausà cita como influencias a Joan Manuel Serrat y a Lluís Llach, pero también a The Divine Comedy, Sigur Rós, Bon Iver y Bruce Springsteen, y explica que todas las temáticas que aparecen en el disco --el perdón, la resignación, el fin de un vínculo-- son reales, lo que "no quiere decir que sea autobiográfico".

'Ho podríem intentar', por ejemplo, nace de un lugar "muy interno, muy duro, muy triste", y el cantante explica que, al parecerle tan gélida, pensó en usar Auto-Tune para generar una sensación más robótica.

Preguntado por si se plantea seguir experimentando con nuevos efectos e instrumentaciones, pese a que el sonido del disco es bastante clásico, afirma que no lo descarta: "Tengo 46 años, llevo 12 de carrera y me quedan unos cuantos por delante. Todavía podemos hacer muchas cosas".

EL DIRECTO

Dausà estrenará el directo de 'Immortals' en Girona el 25 de abril, con entradas agotadas, y continuará con una gira que pasará por Vic, Lleida, Barcelona, Mallorca, Cambrils y Puigcerdà, entre otros.

Asegura que han subido el nivel de autoexigencia de cara a estas nuevas actuaciones, y que han elegido "hacer menos conciertos con más presupuesto y más recursos" para reproducir la sensación que vivió, de nuevo, en el Sant Jordi y en Vistalegre.

'JO MAI MAI'

La canción de Joan Dausà con más reproducciones en Spotify, y la que le ha permitido dedicarse a la música, sigue siendo 'Jo Mai Mai', a la que el cantante expresa "amor y agradecimiento absolutos, como el Barça a Johan Cruyff".

"Al final, es la canción que nos permite vivir de la música, directamente. No sé qué hubiera pasado si no hubiese existido 'Jo Mai Mai'", relata, si bien apunta que el público conecta con muchas más canciones que esa, y no considera ni siquiera que sea su mejor canción.

En retrospectiva, y pensando en los inicios de su carrera, Dausà afirma que se ha dado cuenta de que "nada es tan importante" y de que si un proyecto tiene que arraigar, terminará arraigando.

"A aquel Joan de los inicios también le diría que el éxito no es lo que se piensa que es. El éxito no es vender recintos muy grandes, ni sentirte muy elevando en tu ego. El éxito es poder hacer la vida que tu sueñas y que el trabajo pueda ser un complemento que te permite vivir esta vida", ha reflexionado.

LA INDUSTRIA

Mirando al panorama musical en catalán, Dausà celebra que haya "tantas propuestas tan diversas y tan ricas", porque eso genera industria y permite que haya un autoconsumo en Catalunya que permita, cada vez más, que la gente viva de la música.

El artista ha lamentado que haya mucha precariedad en la industria, pero señala que también es necesario creérselo: "Hay que entender que formas parte de una industria y por lo tanto, como cualquier otro que quiere vivir de su trabajo, a veces toca remangarse y no solo hacer sillas, sino hacer saber a la gente que haces sillas, y que quizás son sillas diferentes del resto".

"Al final tenemos que desacomplejarnos, esto es una industria. Somos un producto. Cultural, artístico, pero somos un producto. Si nos lo creemos cada vez más, como mercado creceremos, e individualmente podremos vivir de la música", ha añadido.

UN TRABAJO DE "OFICINA"

Dausà, que se reconoce como un privilegiado por poder vivir de la música, asegura que el 90% de su trabajo es de oficina, incluyendo componer y grabar: "Yo lo entiendo como un trabajo más y me siento un afortunado, pero también priorizo la vida al trabajo. Por muy creativo que seas, no te flipes, que estás currando como cualquier otro".

Sin embargo, apunta que cuando hace conciertos, o la gente le para por la calle para explicarle su relación con sus canciones, es cuando se da cuenta de que "aquello trasciende".