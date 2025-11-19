Joan Dausà publicará en primavera de 2026 su nuevo disco 'Immortals'

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante Joan Dausà publicará su quinto disco en primavera de 2026 y se titulará 'Immortals', ha anunciado este miércoles en un vídeo en sus redes sociales.

Dausà presentará el disco en una gira de diez conciertos, que se anunciarán a las 19 horas de este miércoles, y que quieren ser "diez únicas citas para vivir momentos, justamente, inmortales, con una puesta en escena a la altura de las grandes ocasiones".

El nuevo proyecto de Dausà llegará después del estreno de su documental 'Joan Dausà, la gran bogeria', que recoge como consiguió llenar el Palacio Vistalegre de Madrid cantando en catalán en 2024.