Joan Ferran Serafini evoca en sus memorias de infancia el 'Barrio chino' de Barcelona donde creció

Cubierta del libro - CÍRCULO ROJO EDITORIAL

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor y exdiputado del Parlament Joan Ferran Serafini ha publicado el libro 'Un átomo del Barrio Chino. Años de plomo y Cola Cao' (Círculo Rojo Editorial), donde evoca las calles del Casco antiguo de Barcelona donde creció en los años del franquismo.

El texto parte del negocio familiar: el Bar Bodega Berenguer o 'BBB' de la calle Berenguer el Vell número 6 (junto al Paral·lel): allí también vivía con su familia desde que nació en los años 50, aunque también narra que la especulación urbanística les echó del local por "una suma irrisoria de dinero y un piso pequeño" en otro lugar.

El autor va explicando la vida cotidiana, sus recuerdos entrañables, los personajes, los cines, bares y tiendas, y cómo lo interpretaba todo con ojos de niño.

EL PRESENTE Y FUTURO DEL RAVAL

Hoy, con ojos de adulto, Ferran se refiere a la atención política que ha recibido su barrio desde que él nació y que hoy se conoce como el Raval: "El problema de la época franquista se podría resumir en un 'laissez faire' sin visión de futuro", ha explicado a Europa Press.

Para él, la democracia tardó demasiado en "detectar las corrientes de fondo que anunciaban los nuevos tiempos" (los efectos de la crisis económica y de la globalización), aunque considera que se reaccionó a tiempo y se emprendieron políticas públicas que muchos espertos han aplaudido.

Pero "hace décadas que los barrios del Raval y el Chino arrastran de forma crónica los problemas de la limpieza, la seguridad y la droga".

Ferran cree que las diferentes administraciones han intentado poner remedio, pero ahora se añaden "los problemas de convivencia entre culturas y costumbres de gente venidas de todo el mundo".

Entiende que no tiene solución rápida, sino que requiere "un trabajo de fondo, mucha pedagogía y medios", aunque advierte de que la solución no depende solo de inversiones, porque hace falta compromiso de las administraciones, y también de los agentes sociales y cívicos que se mueven en el tejido ciudadano.

"Sin la complicidad del movimiento asociativo y de entidades, el trabajo estaría incompleto. El Pla de Barris es una herramienta magnífica", añade.