Joan Garriga (Vox) afirma que "la inseguridad es insufrible" en Manresa (Barcelona)

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en una concentración en Manresa - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

MANRESA (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha afirmado que en Manresa (Barcelona) "la inseguridad es insufrible", después de que el martes un vecino de Castellnou de Bages (Barcelona) resultara herido de muerte en la calle.

En declaraciones a periodistas en una concentración ante el Ayuntamiento de Manresa a la que han asistido una veintena de personas, Garriga ha sostenido que "la inseguridad no son solo cifras, es una realidad".

"Y ante esto tenemos a una irresponsable como Núria Parlon, la consellera de Interior, que dice que hay que poner el foco en quien denuncia la inseguridad y en quien aporta soluciones como es Vox", ha agregado.

Garriga ha insistido en impulsar el "retorno inmediato" de las personas inmigrantes que hayan cometido algún delito para que cumplan, ha dicho, las penas en sus países de origen.

"Ceuta es una bola de cristal y nos podría pasar algo similar en Manresa, que ya está sufriendo la inmigración descontrolada que causa, evidentemente, inseguridad", ha concluido.