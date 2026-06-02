Joan Garriga (Vox) afirma que "no tendría que ser noticia" que el Papa hable español en Catalunya

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha afirmado que "no tendría que ser noticia que el Santo Padre utilice la lengua mayoritaria de los catalanes en Catalunya, es decir, el español, y también si quiere el catalán", al ser preguntado por cómo valora que el Papa no vaya a bendecir en catalán la Torre de Jesús de la Sagrada Familia.

En rueda de prensa este martes, ha sostenido que la lengua materna del Papa es el castellano: "También podrían respetar un poquito su lengua materna", tras lo que ha instado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a los independentistas a respetar el bilingüismo en Catalunya.

También se ha preguntado si Illa tiene legitimidad para seguir presidiendo la Generalitat "bajo esta sombra de sospecha", en alusión a las investigaciones judiciales sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la financiación de la campaña electoral del PSC en las elecciones catalanas de 2024.

"Si no tiene nada que esconder, que comparezca", ha afirmado Garriga, que ha acusado a ERC, Comuns y la CUP de ser cómplices del PSC al votar en la Junta de Portavoces en contra de que se votase en el pleno de esta semana sobre la comparecencia de Illa.

También ha defendido la enmienda a la totalidad presentada por Vox al proyecto de ley de Presupuestos que se debatirá esta semana en el hemiciclo, y ha añadido que estas cuentas son "una rendición de Illa ante ERC y los Comuns para mantenerse en el poder".

ESCRITO DE TARRADAS

Garriga ha explicado que el diputado de Vox Alberto Tarradas ha registrado un escrito que pide a la Mesa que "cancele cualquier contratación de informes jurídicos penales exteriores" sobre las declaraciones que hizo en el hemiciclo contra la diputada de ERC Najat Driouech.

Ha defendido "los informes propios de los letrados, que han aprobado una oposición y son gente objetiva, profesional", y ha reclamado respeto a la neutralidad institucional del Parlament y la protección derivada de la inviolabilidad parlamentaria.

"Pedimos en este escrito que se evite destinar recursos público para actuaciones que son innecesarias, que son redundantes y que son contrarias a la protección del libre debate parlamentario, porque podrían incurrir en posibles delitos de prevaricación", ha avisado.

La Mesa del Parlament planteó la posibilidad de pedir opinión a expertos jurídicos externos a la Cámara sobre las palabras de Tarradas, aunque fuentes parlamentarias explicaron la semana pasada que deben ser los letrados del Parlament quienes se tienen que pronunciar.