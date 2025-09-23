Joan Garriga (Vox): Ceder competencias de inmigración a Catalunya "atenta contra la unidad"

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

Asegura que el partido crece "sobre todo" entre los votantes socialistas BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha afirmado que una hipotética cesión de competencias en inmigración a Catalunya "atenta contra la unidad y la igualdad de todos los españoles", en referencia a la votación en el Congreso de este martes sobre esta cuestión.

"Es un peligro dar competencias en inmigración a quien considera que son extranjeros en nuestra casa un vasco o un andaluz", ha afirmado en rueda de prensa desde la Cámara catalana.

ENCUESTAS

En relación a la encuesta de 'La Vanguardia' publicada este dominggo, Garriga ha dicho que Vox crece "sobre todo" entre los votantes socialistas que se sienten traicionados por el PSC y por el PSOE, según él.

Ha añadido que Vox "no tiene techo" y que representa una alternativa muy real y muy necesaria, textualmente.

VIVIENDA

En referencia al Debate de Política General, que se celebrará en el Parlament entre el 7 y el 9 de octubre, ha explicado que su formación llevará al pleno 22 propuestas centradas en la vivienda y el "infierno fiscal".

Ha criticado la "excesiva regulación" que, a su parecer, ha limitado la oferta de vivienda, y ha asegurado que la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido un 25% en un año y que, desde que gobierna el PSC, la vivienda se ha encarecido.

Ha explicado que Vox planteará construir más vivienda, suprimir impuestos que ha calificado de robo y la construcción de vivienda social "bien distribuida y con perspectiva de familia".