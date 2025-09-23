Joan Garriga (Vox): Ceder competencias de inmigración a Catalunya "atenta contra la unidad"

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en rueda de prensa
El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en rueda de prensa - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 23 septiembre 2025 14:33

Asegura que el partido crece "sobre todo" entre los votantes socialistas BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha afirmado que una hipotética cesión de competencias en inmigración a Catalunya "atenta contra la unidad y la igualdad de todos los españoles", en referencia a la votación en el Congreso de este martes sobre esta cuestión.

"Es un peligro dar competencias en inmigración a quien considera que son extranjeros en nuestra casa un vasco o un andaluz", ha afirmado en rueda de prensa desde la Cámara catalana.

ENCUESTAS

En relación a la encuesta de 'La Vanguardia' publicada este dominggo, Garriga ha dicho que Vox crece "sobre todo" entre los votantes socialistas que se sienten traicionados por el PSC y por el PSOE, según él.

Ha añadido que Vox "no tiene techo" y que representa una alternativa muy real y muy necesaria, textualmente.

VIVIENDA

En referencia al Debate de Política General, que se celebrará en el Parlament entre el 7 y el 9 de octubre, ha explicado que su formación llevará al pleno 22 propuestas centradas en la vivienda y el "infierno fiscal".

Ha criticado la "excesiva regulación" que, a su parecer, ha limitado la oferta de vivienda, y ha asegurado que la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido un 25% en un año y que, desde que gobierna el PSC, la vivienda se ha encarecido.

Ha explicado que Vox planteará construir más vivienda, suprimir impuestos que ha calificado de robo y la construcción de vivienda social "bien distribuida y con perspectiva de familia".

Contador