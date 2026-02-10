Joan Garriga (Vox) critica la "desaparición" del estado del bienestar en Catalunya

El diputado de Vox, Joan Garriga, durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha señalado la "desaparición" del estado del bienestar y el progreso económico en Catalunya, y ha criticado al bipartidismo y al independentismo como responsables de la situación, según él.

Así se ha expresado este martes durante el pleno monográfico sobre el ascensor social en Catalunya, en el que ha afirmado que la realidad en Catalunya es "muy cruda" ya que, según él, hay personas con trabajo a las que les cuesta llegar a fin de mes y se ha hecho imposible el acceso a la vivienda, textualmente.

También se ha referido a las políticas educativas y ha asegurado que "desde que la Generalitat tiene la competencia de la educación, ha bajado enormemente la calidad educativa" lo que, ha añadido, afecta al ascensor social.

Además, ha asegurado que Catalunya vive una "crisis demográfica profunda" lo que considera un auténtico drama que produce una población cada vez más envejecida, en sus palabras.

"Y lo más grave, con salarios más precarios, con los trabajadores sin poder llegar a fin de mes por culpa de esos salarios más precarios, sin más médicos, sin más trenes, sin más seguridad, y perdiendo nuestra identidad. Y esto no es gestión, esto es irresponsabilidad", ha zanjado.