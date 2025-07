Joan Garriga (Vox) critica el viaje de Illa a China, un país que genera "competencia desleal"

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha criticado el viaje a China del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, porque lo ha definido como unas vacaciones pagadas por el contribuyente en las que se olvida revertir el perjuicio a las empresas catalanas por la "competencia desleal" de ese país.

En rueda de prensa este martes, ha cargado contra la decisión de abrir una Delegació del Govern en Pequín que no tendrá "ninguna función", y ha añadido que Vox ha registrado unas preguntas parlamentarias sobre el coste del viaje.

Ha dicho que las empresas chinas "venden productos muy baratos porque reciben subvenciones directas del gobierno comunista e indirectas en forma de préstamos" y que ese país maltrata a sus trabajadores y contamina mucho.

Garriga ha lamentado que Illa no critique estas "injusticias", en defensa de las corporaciones catalanas.

PRIMER AÑO DE ILLA

El portavoz de Vox ha tachado de "fracaso" el primer año de gobierno de Illa porque cree que ha suspendido en garantizar la seguridad y el orden, en la unidad y la igualdad de los catalanes y en alcanzar una vivienda asequible, en sus palabras.

"No atajan el problema de raíz: que la inmigración ilegal causa inseguridad", y ha añadido que esta seguirá siendo la obsesión de Vox en un momento en que los precios no paran de subir y los impuestos también, pero no los sueldos, ha dicho.

También ha afirmado que tiene "cero esperanza" respecto a los Presupuestos de la Generalitat, y ha concluido que el Govern de Illa es de buenas palabras pero sigue representando el mismo separatismo, la inseguridad, la falta de vivienda y mala gestión que antes, textualmente.