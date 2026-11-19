Archivo - El portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, ha reivindicado este jueves en Girona la identidad catalana frente a las declaraciones de la candidata número 2 del PP al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, y ha defendido los tres ejes de su formación de cara a las elecciones generales: prioridad nacional, desregulación y "remigración".

En declaraciones a los medios junto al candidato de Vox al Congreso por Girona, Ignasi Mulleras, Garriga ha sostenido que la identidad catalana forma parte de la española: "Nuestra forma de ser españoles, la de la gente de Vox en Girona y en Catalunya, es siendo catalanes, y muy catalanes".

Asimismo, se ha referido a las discrepancias entre ERC y Junts, especialmente entre sus candidatos, Gabriel Rufián y Miriam Nogueras, para criticar las divisiones fomentadas por los partidos independentistas.

Ha asegurado que el enemigo de los catalanes no es España ni los españoles, sino dichas divisiones internas, "la inmigración masiva y el avance del islamismo".

PRIORIDAD NACIONAL Y REFORMA FISCAL

Respecto a las propuestas para las elecciones generales, Garriga ha defendido la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda pública.

Según él, los extranjeros reciben más del 40% de las ayudas sociales en Girona y acceden a más del 50% de las viviendas públicas, unos porcentajes que ha considerado que podrían ser superiores, y ha criticado que la Generalitat no haya actualizado.

También ha planteado impulsar una desregulación económica y una "profunda reforma fiscal" para facilitar la vida de los trabajadores, las familias y las empresas catalanas, con el objetivo de que los trabajadores lleguen a fin de mes, mejorar la competitividad empresarial y garantizar que agricultores e industriales compitan en igualdad de condiciones.

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

Además, ha defendido la política de "remigración" de Vox, que contempla la expulsión mediante los procedimientos legales correspondientes de los inmigrantes en situación irregular y de los extranjeros que hayan cometido delitos, así como de quienes pretendan imponer el islamismo o residan exclusivamente de las ayudas sociales, según él.

En este sentido, Garriga ha señalado que alrededor del 54% de la población penitenciaria de Catalunya es extranjera y ha comparado el coste mensual que atribuye al mantenimiento de cada preso, cifrado en 6.000 euros, con los 1.900 euros que ha mencionado para el salario de un docente.