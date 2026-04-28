Joan Garriga (Vox) ve "necesario" que haya Mossos en las aulas, pero espera que sea puntual

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha defendido que el plan piloto del Govern para desplegar Mossos d'Esquadra en algunas escuelas catalanas es "necesario" porque, apunta, los profesores han perdido autoridad por la violencia en las aulas, aunque espera que sea una medida puntual.

En rueda de prensa desde el Parlament este martes ha asegurado que hay profesores que pasan miedo y alumnos que están desprotegidos: "El problema de fondo es la falta de autoridad del profesor, la falta de orden en los colegios, la multiculturalidad de muchísimas aulas que se convierten en experimentos de contraste, de violencia, de falta de integración", ha subrayado.

Así, ha dicho que esta es la "prueba del fracaso" del sistema educativo y ha culpado al Govern por la, señala, falta de recursos destinados.

LISTAS DE ESPERA DEPENDENCIA

En relación al Pla Cura anunciado por el Govern para reducir las listas de espera de las ayudas de dependencia ha remarcado que es "totalmente insuficiente y tardío" y ha tildado de falta de dignidad en la atención que contemple el uso de videollamadas para valorar a personas en espera de recibir ayudas.

"Defendemos una atención más personal, más humana, más cercana, más adecuada. Eso es fundamental. Y eso no lo plantean en este plan de choque. Y para eso, es verdad, necesitamos más medios, más recursos humanos", ha añadido, y ha lamentado que se destinen 25 millones de euros a este plan mientras, afirma, se invierten 85 millones en ayuda a la cooperación exterior.

PRIORIDAD NACIONAL

En referencia al concepto de 'prioridad nacional' introducido por PP y Vox en los pactos de investidura en Extremadura y Aragón ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dice, haya tachado esto de perjudicial para la convivencia: "Quizá por no darnos la razón o porque están equivocadísimos, no lo sé, pero erran", ha dicho.

Así, ha defendido que en Extremadura y Aragón aplicarán este principio que "es legal, es de justicia y es urgente aplicar" en toda España.

"AGRESIONES" A VOX EN SANT JORDI

También se ha referido a las "agresiones" a diputados y simpatizantes de Vox que el partido asegura se vivieron durante el día de Sant Jordi y ha lamentado que la Junta de Portavoces del Parlament no haya aprobado la lectura de una declaración institucional en contra de las mismas.

Ha tachado de nuevo episodio de "hipocresía y de falta absoluta de vergüenza" esta decisión y ha criticado que, en cambio, sí se apruebe una declaración institucional por el pueblo Hazara de Afganistán.

PRÓRROGA ALQUILERES

Preguntado por la prórroga de alquileres en el Congreso ha sostenido que esto no se puede abordar "con ese parche que sacrifica el derecho a la propiedad de los propietarios".

Así, ha reivindicado que el problema de la vivienda se debe solucionar construyendo "muchísimo más", con fiscalidad adecuada para los españoles para acceder a la vivienda y con más vivienda pública.