Joan Maria Morros renueva como decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya

El decano del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros - COL·LEGI DE PERIODISTES

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva Junta de Gobierno del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha quedado formalmente constituida y la candidatura 'Som Periodisme', encabezada por el hasta ahora decano del Col·legi, Joan Maria Morros, que ha renovado sus funciones 4 años más.

La proclamación de la candidatura se produce después de que la Junta Electoral validara los requisitos y constatara que era la única presentada, informa el Col·legi este miércoles en un comunicado.

Dicha candidatura ha recibido también el apoyo colegial, expresado en 485 avales válidos, lo que "refuerza la legitimidad del nuevo equipo para afrontar esta etapa".

En este nuevo mandato, la institución reafirma su compromiso con la defensa del periodismo "como servicio público esencial y como pilar del sistema democrático", así como con el reconocimiento de la comunicación corporativa en el ejercicio profesional.

"PUNTO DE ENCUENTRO ÚTIL"

Morros ha señalado que el Col·legi "debe continuar siendo un punto de encuentro útil para los profesionales, tanto del periodismo como de la comunicación corporativa, y una voz clara en la defensa del rigor informativo".

Ha remarcado la importancia de poner en valor la función de la comunicación en las organizaciones, "ejercida con criterios éticos y de transparencia, como parte del derecho de la ciudadanía a una información veraz".