Joan Miquel Oliver publica 'Roïssos': "Que está todo dicho lo dijo alguien que no sabía trabajar"

Joan Miquel Oliver antes de la entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Joan Miquel Oliver, que la semana pasado publicó 'Roïssos' (Satélite K), ha afirmado que las posibilidades de la música y la poesía son infinitas: "Que está todo dicho lo dijo alguien que no sabía trabajar".

Con más de 20 álbumes de estudio a sus espaldas, entre sus trabajos en solitario y con Antònia Font, el mallorquín ha explicado que cuanta más música crea, más ve toda la que queda por hacer, y ha asegurado que cree que morirá "con muchas cosas por decir".

Oliver presentará este jueves el disco en un concierto en la Sala Apolo de Barcelona, en el marco del Festival Empremtes, y, aunque está seguro de que saldrá bien, reconoce tener "un poco de nervios", si bien dice que se lo toma como un juego.

Ha señalado que podrían haber ensayado mucho y que saliese todo perfecto desde el primer día, pero que le parece más divertido llegar sin saber qué pasara y que, delante de la gente, el directo se vaya consolidando: "La gran lucha del músico es contra el aburrimiento".

SOLEDAD NO AUTOBIOGRÁFICA

El mallorquín ha dicho que es un disco de soledad, no tanto de tristeza o de melancolía como de resignación, que nació de un momento vital determinado, pero que no es autobiográfico: "Nada más lejos de mi intención que explicar mi vida, en las canciones".

Ha explicado, eso sí, que Miquel Serra, que colabora en una de las canciones del disco, leyó la frase 'I ara que som tot sol se veu tot molt diferent / no sóc ningú, només sóc gent' ('Y ahora que estoy solo se ve todo muy diferente / no soy nadie, solo soy gente'), y le dijo que esto "solo lo puede escribir alguien que lo haya vivido".

UN DISCO HECHO CON SOBRAS

Para componerlo, Oliver se basó en más de 200 notas de audio de fragmentos de guitarra grabados en su casa; de ahí el nombre del disco, 'Roïssos', que en Mallorca hace referencia a los restos aprovechables de la comida: "Era un poco lo que tenía en la nevera, digamos".

El cantautor explica que para él ha sido nuevo empezar por la música y seguir con las letras, ya que habitualmente empieza con un juego de palabras, sigue escribiendo y el ritmo, la melodía y la armonía "no vienen hasta el final del proceso".

"Cogía estos apuntes de audio, le daba al 'play' y escribía con el ordenador, en prosa, sin rimar. Y de todo esto, de lo que me inspiraba la música, me salían unas historias, y de ahí salieron estas canciones", ha afirmado.

BAJO, GUITARRAS Y BATERÍA

A diferencia de los anteriores trabajos de Oliver, de base electrónica, 'Roïssos' está hecho únicamente con bajo, guitarras y batería, sin ningún sintetizador, pero su autor cree que tiene "más material estético y poético" que los discos precedentes, y que engancha más porque tiene más riqueza musical.

"Que no haya teclados lo hace más difícil. Con el sintetizador, tú pones un cable y te da mil historias. La guitarra es un trozo de madera con cuerdas, lo tienes que generar todo tú con tus propias manos", ha relatado.

El cantautor explica que incluso utilizó una guitarra para construir algo que se pareciese a un sintetizador Warm: "Cogí una Gibson; con mucho agudo, empecé a hacer un poco de 'tremolo' con 3 notas, lo doblé , le metí un poco de 'reverb' y después recorté los agudos y los graves, y de repente entra un Warm. ¡Pero son guitarras!".

EL RETORNO DE ANTÒNIA FONT

Oliver reconoce que el retorno de Antònia Font en 2022, con una gira y un nuevo disco ('Un minut estroboscòpica'), le ha influido de algún modo en este disco, pero no sabría explicar cómo: "Todo influye, la vida es una concatenación de experiencias".

"Cada disco tiene su motivación, y son dos discos de motivaciones muy diferentes. Yo con 'Un minut estroboscòpica' tuve que hacer un esfuerzo para volver a entender qué era Antònia Font. Las canciones que escribí hace 25 años, ¿qué me motivaba a escribirlas?", ha apuntado.

LA RECEPCIÓN

"No sé que he hecho esta vez, pero ha gustado más de lo que solían gustar mis discos anteriores", admite Oliver, que dice que para él la del público es una opinión muy democrática, y que le gusta prestarle atención.

En cambio, afirma que no le hace caso a la crítica: "Ellos tienen sus egos, y a su manera también son artistas y no te aportan nada, porque escriben sobre ellos mismos, al final".