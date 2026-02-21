'El joc del silenci': el fenómeno literario de Gil Pratsobrerroca se traducirá al francés y hay productoras interesadas

El escritor Gil Pratsobrerroca - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La novela 'El joc del silenci' (La Campana), debut literario del escritor Gil Pratsobrerroca y fenómeno literario del 'noir catalán', lleva impresos 42.000 ejemplares, tendrá traducciones al castellano y al francés y tiene sobre la mesa una docena de productoras interesadas en su adaptación audiovisual.

Lo han explicado a Europa Press el escritor y la editora de La Campana, Mireia Lite, sobre un libro que, publicado el pasado mes de septiembre, lleva desde diciembre como el más vendido en Catalunya de ficción en catalán y va por su novena edición.

'El joc del silenci' cuenta la historia de la desaparición de una niña de 7 años en un pueblo del Pirineo catalán y como las padres viven la investigación y afloran sus secretos en una frenética cuenta atrás.

"42.000 ejemplares impresos es una barbaridad en catalán", ha dicho Lite, quien ha explicado que desde la publicación ha tenido un crecimiento progresivo, que se empezó a cocer en La Setmana del Llibre en Català de Barcelona en septiembre y que ha ido progresando con la gira por librerías que el escritor ha realizado.

EN CASTELLANO EN JUNIO

Lite ha afirmado que la novela saldrá en castellano en junio, a través del sello Reservoir Books, y que la semana pasada se cerró la traducción al francés en City, la misma editorial que publica a Freida McFadden.

Los cálculos de la editorial es que ya se han vendido más de 20.000 libros y lo sitúan como una de las grandes apuestas de Penguin Random House de cara a Sant Jordi, en un momento que el 'noir catalán' en el sello vive un gran momento con Laia Vilaseca y Oriol Canals, entre otros nombres.

LIBRO CINEMATOGRÁFICO

En esta vorágine, el escritor Gil Pratsobrerroca (Vic, 1996) ha explicado que "todo está siendo muy increíble", y ha añadido que una docena productoras están interesadas en la adaptación audiovisual, abierto a que sea una serie o película.

El autor ha dicho que es un libro muy cinematográfico y ha citado como una de las principales referencias a Joël Dicker, en la dosificación de la información y en la parte emocional, aunque también ha citado a otros como Liz Moore y Don Winslow.

Gil Pratsobrerroca ha afirmado que quería situar la novela en el mundo rural por ese ambiente de pueblo pequeño en el que todo el mundo se conoce, y ha considerado que el género negro atrae.

Ha explicado que destinó mucho tiempo a la confección con esquemas previos como "una especie de sudoku donde todo encajase, un rompecabezas", y que su paso por escuelas de escritura le enseñaron que escribir es una actividad diaria.

Pratsobrerroca se encuentra en proceso para su segunda novela, que volverá a ser otro 'thriller': "Me quedan recursos por explorar y que pueden dar juego", ha subrayado.