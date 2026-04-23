Joël Dicker pide más momentos como Sant Jordi "dedicados a los libros" en más ciudades del mundo

El escritor Joel Dicker firma ejemplares de sus libros en la Fira de Llibres de Sant Jordi, a 23 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor suizo Joël Dicker ha asegurado que le gustaría que hubiese más momentos como Sant Jordi en más ciudades del mundo, "dedicados a los libros, en los que la gente se junta y ofrece algo valioso".

En declaraciones a Europa Press, Dicker ha destacado el valor de acudir a una librería y escoger un libro para regalar en un mundo en el que uno puede "conseguir cualquier cosa a cambio de unos pocos euros".

Dicker, que ya firmó libros en un Sant Jordi de hace 12 años, se ha mostrado "impresionado" por cómo de lector es el público catalán, y ha insistido en que es importante recordar que la gente sí quiere leer.