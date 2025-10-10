Johanna Moder retrata el "estado emocional" tras la maternidad en 'Mother's baby' en Sitges

Participa en la sección oficial del Festival

SITGES (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

La directora y guionista austriaca Johanna Moder retrata el "estado emocional" y las expectativas tras el nacimiento de un hijo en el thriller 'Mother's baby', que se proyecta este viernes en la sección Oficial Fantàstic del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya.

En la película, que se estrenará en los cines españoles el 9 de enero, una directora de orquesta de 40 años y su pareja desean tener un hijo, por lo que acuden a una clínica de fertilidad, y en el parto se llevan al bebé sin explicaciones; a partir de que se lo devuelven, la madre se siente distante y comienza a dudar de que sea el suyo.

La directora ha afirmado en una entrevista con Europa Press que el origen de la historia es personal, pero que la historia que narra se aleja de la suya propia y ha tratado de representar cinematográficamente el "estado emocional" tras el nacimiento de su primera hija usando el thriller.

Ha recordado que tras el parto le avasalló la situación emocional y le sorprendió que fuera tan diferente a las promesas y las expectativas: "Queda mucho al margen de la promesa sobre qué significa tener un hijo", ha dicho.

Ha explicado que la protagonista de la película se siente "incomprendida o malentendida" por su entorno por no comportarse como socialmente se establece tras tener un hijo y exponer sus dudas.

Moder ha explicado que la protagonista, Marie Leuenberger, no ha pasado por una situación similar a la de la película, pero en el proceso de rodaje creó una "relación muy íntima con los bebés", de forma que le era difícil transmitir la distancia.

La realizadora ha dicho que la actriz ha sido muy empática y sensible porque sabía que era un tema muy personal para Moder, y que enriqueció el personaje interpretando escenas de forma diferente a cómo ella las había escrito.

En la historia hay una subtrama sobre las clínicas de fertilidad, que según ella "ganan muchísimo dinero con el deseo de parejas o incluso de personas solas" de tener hijos, y que le pareció interesante en la película que hubiera personajes que se aprovecharan del deseo para enriquecerse.

"SOLO EXISTE LO QUE SE EXPLICA"

Ha celebrado que cada vez haya más mujeres en la producción y dirección de películas para aportar temas desde una perspectiva femenina: "Solo existe lo que se explica y por eso me parece que también es importante que las mujeres aporten su perspectiva de las cosas".

La directora, que no había estado anteriormente en el Festival de Sitges y ha dicho estar "sorprendida de lo grande que es", ha dicho que su próxima película también abordará un tema difícil, sin querer ahondar más.