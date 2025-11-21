Jordà (ERC) acusa a Sánchez de no impulsar una reforma judicial "democrática que hacía falta"

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de ERC en el Congreso Teresa Jordà ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no impulsar una reforma judicial "democrática que hacía falta" tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos por el presunto fraude fiscal que afecta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en TV3 de este viernes también se ha referido a la condena a García Ortiz: "Se constata una vez más que la cúpula judicial está extremadamente politizada por la extrema derecha y por la derecha extrema, sin lugar a dudas", y ha llamado a Ayuso la intocable, en sus palabras.

Ha instado a Junts a "acumular fuerzas" con los 14 diputados independentistas en el Congreso para, según ella, sacar el máximo rédito posible en esta legislatura, ya que cree que dicha cifra de diputados será muy difícil de repetirse en un futuro.