Jordi Albert recoge avales como candidato del Baix Llobregat (Barcelona) a las listas de ERC

El diputado de ERC en el Parlament, Jordi Albert i Caballero, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa comparece hoy a petición propia en el Parlament después - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, está recogiendo avales como candidato de la federación del Baix Llobregat (Barcelona) para formar parte de las listas de ERC a las elecciones generales del 29 de noviembre, según ha explicado el propio Albert a periodistas en los pasillos de la Cámara catalana.

Según ha avanzado El Periódico, Albert ha comunicado este jueves que empezará a recoger avales, y tiene de plazo hasta el domingo para recoger un 5% del total de la militancia.

El líder del partido, Oriol Junqueras, aseguró que el actual portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, repetirá como cabeza de cartel de los republicanos el 29N, aunque el propio Rufián aún no se ha pronunciado al respecto.

PRIMARIAS EN ERC

Ante el adelanto electoral, ERC activó este martes el proceso interno para elegir su cabeza de lista al Congreso, y quienes quieran postularse necesitan recoger un 5% de avales respecto al global de la militancia hasta el domingo, o tener el aval de un tercio de los miembros de la ejecutiva o de una cuarta parte de los del Consell Nacional.

Si solo hay una persona que se presenta a encabezar la candidatura, esta sería automáticamente escogida y no sería necesario un proceso de primarias, que culminaría el del 17 de octubre.

Después de la celebración de congresos territoriales y asambleas sectoriales, se escogerá una lista de personas candidatas, y el 20 de octubre la ejecutiva del partido confeccionará la lista definitiva, que deberá ser avalada por el Consell Nacional.