Jordi Cabré descubre cómo "volver a empezar de cero" en la novela de autoficción 'Hi ha algú altre'

Es un relato íntimo que "invita a hacer un ejercicio de honestidad con uno mismo"

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor y abogado Jordi Cabré descubre cómo "volver a empezar de cero y a construir un universo" en 'Hi ha algú altre', una novela de autoficción íntima y personal sobre las relaciones familiares, el duelo, la soledad y el saber ser uno mismo, en librerías desde el 2 de febrero de la mano de Univers.

En una entrevista con Europa Press, Cabré (Barcelona, 1974) ha explicado que la novela se sumerge en la vida de un escritor en su cuarentena, recientemente separado de su mujer después de 19 años juntos y dos hijos en común, que le sirven de recurso para recordar la propia infancia y para ahondar en las nuevas generaciones.

Esta crisis de mediana edad se convierte en el escenario idóneo para que el protagonista viva un "renacimiento" y le asalten recuerdos de infancia, en especial de su hermano Xavi, que murió cuando el escritor tenía 20 años y que ahora es un compañero de viaje con el que habla y comparte reflexiones.

Junto a la de su hermano, la muerte de su madre también vertebra el relato, pérdidas que el autor ha comparado a las rupturas amorosas y sobre las que no ha superado las fases del duelo, de la negación a la aceptación: "Sería una gran vulgaridad. Simplemente las he vivido".

NOVELA VITAL ESCRITA DESDE EL AUTOCONOCIMIENTO

Para Cabré, escribir 'Hi ha algú altre' ha sido algo espontáneo y natural "e invita a hacer un ejercicio de honestidad con uno mismo, a no tener miedo de jugar, a atreverse, a descubrir la broma de la vida y a tomársela con sentido del humor", algo que la convierte en una novela vital escrita desde el profundo autoconocimiento.

Aunque parte de una historia personal --es su primera novela de no ficción--, el escritor ha defendido que refleja el punto de vista de una generación entera, y que los nacidos en los 70 se sentirán interpelados "por la nostalgia por el imaginario, por los referentes y la música", concretamente el jazz, que se convierte en un personaje más.

Ha defendido que el jazz, como la trama de la novela, transmite el mensaje de que 'no hay para tanto' y "tiene que ver con improvisar y transgredir"; por eso, ha creado una lista en Spotify como banda sonora de la novela, que incluye canciones como 'So what' de Miles Davis, 'Almost blue' de Chet Baker, 'My favorite things' de John Coltrane y 'Tears in heaven' de Eric Clapton.

PREMI SANT JORDI EN 2018

Cabré ha firmado otras novelas como 'Postal de Krypton'; 'La pregària del Diable'; 'Rubik a les palpentes', finalista del Premi Sant Jordi en 2003; 'El virus de la tristesa'; 'Després de Laura', finalista del Premi Sant Jordi en 2010 y 'Digues un desig', con la que se alzó en 2018 con el Premi Sant Jordi.

Actualmente se encuentra escribiendo otra novela de ficción, aunque no descarta volver a lo autobiográfico si 'Hi ha algú altre' funciona y los lectores apuestan por el realismo: "Me he vaciado tanto, que tengo que ver si me queda algo más que decir".