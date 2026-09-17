Jordi Clos, nuevo académico de honor de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi - MUSEU EGIPCI DE BARCELONA

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario, coleccionista y mecenas Jordi Clos, presidente de la Fundació Arqueològica Clos y fundador del Museu Egipci de Barcelona, ha sido nombrado Académico de Honor de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBA) en reconocimiento a su trayectoria y su contribución a la conservación y divulgación del patrimonio cultural.

En un comunicado del Museu Egipci de Barcelona, explican que Clos recibió el miércoles el diploma y la medalla que lo acreditan como nuevo académico en una ceremonia celebrada en la Casa Llotja de Mar de Barcelona, y el catedrático de Historia del Arte Bonaventura Bassegoda fue el encargado de glosar su trayectoria.

En su discurso, Clos situó la voluntad de compartir el patrimonio con la sociedad como una de sus prioridades y reivindicó la vinculación de sus proyectos con la capital catalana, donde nació y ha desarrollado gran parte de su actividad empresarial y cultural.

Destacó los 35.000 niños y niñas que pasan cada año por el museo: "En este momento ya tenemos catedráticos y profesores en la universidad que por primera vez visitaron el Museu Egipci de pequeños. Conocieron la cultura egipcia en nuestra casa".

"COLECCIONISTA DE RAZA"

Bassegoda recordó los inicios empresariales de Clos y una "pasión por la arqueología y el antiguo Egipto" que se consolidó con su primer viaje al país, en 1975, y destacó la relación que ha establecido entre empresa y coleccionismo.

"Jordi Clos es un coleccionista de raza, insistente, persistente, que ha hecho realidad un sueño juvenil: conocer y amar una cultura milenaria", y también subrayó su voluntad de compartir este conocimiento y su emoción con toda la sociedad.

El Museu Egipci de Barcelona se inauguró en 1994 a partir de la colección privada de Clos, y conserva 1.300 piezas relacionadas con la cultura del antiguo Egipto y desarrolla una actividad continuada de exposiciones, cursos, conferencias, publicaciones y programas educativos.