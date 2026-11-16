Jordi Clos publica su primera novela inspirada en un personaje egipcio de hace más de 4.000 años

Portada del libro de Jordi Clos - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El empresario y fundador del Museu Egipci de Barcelona, Jordi Clos, ha presentado este lunes su primera novela, 'Iny, amigo único del faraón' (Parnass Ediciones), inspirada en un personaje que vivió hace más de 4.000 años en el Egipto de la dinastía VI.

Durante el acto en su museo, ha explicado que Iny (2282-2222aC) fue nombrado Amigo Único del faraón y supo mantenerse en la corte de tres faraones.

Pero Clos dedujo que era de origen humilde y decidió recrear su figura, escribiendo el libro lentamente y a mano, precisamente para elaborar a fondo esa reconstrucción de un campesino que se convirtió en "un triunfador".

"LO APADRINÉ SIN SABERLO"

La idea del libro surgió en 1991 cuando Clos compró la primera pieza de la capilla funeraria de Iny, tras lo cual fue encontrando y adquiriendo más fragmentos en varios continentes durante más de 3 décadas, hasta recuperar buena parte de la capilla (hoy en su museo) e intentar reconstruir su vida: "Lo apadriné sin saberlo".

Clos ha ahondado mucho en Iny desde que consiguió la primera pieza en una subasta, años después descubrió una segunda pieza en un anticuario de París y fue buscando más.

EN FORMA DE AUTOBIOGRAFÍA

El egiptólogo y profesor de la UAB, Marc Orriols, ha presentado el libro como una reconstrucción escrita en forma de autobiografía del personaje.

Es el tercer libro de Clos, que ya publicó 'Mi querido Nilo: Ayer encontré la pirámide perdida' (2002) y 'Con la vida en los talones' (2013), ambas sobre su vida y su trayectoria, también protagonizada por su actividad empresarial al frente de Derby Hoteles.

La presentación de la novela coincide con la apertura de la exposición 'Iny, el explorador del faraón', que reconstruye el mundo del personaje real mediante piezas arqueológicas y con la primera sala inmersiva del Museu Egipci.