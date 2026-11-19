El director general de asuntos públicos y sostenibilidad de Naturgy y presidente de Corporate Excellence, Jordi Garcia Tabernero, y la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau. - CORPORATE EXCELLENCE

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la fundación empresarial Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership ha nombrado por unanimidad como nuevo presidente al director general de asuntos públicos y sostenibilidad de Naturgy, Jordi Garcia Tabernero.

Garcia Tabernero sustituye en el cargo a la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau, quién ha ejercido la presidencia durante los 2 últimos años.

A la vez, el Patronato ha nombrado por unanimidad a la Global Head of Communications en BBVA, Paula Puyoles Barral, como vicepresidenta de la fundación.

El Patronato está integrado por BBVA, CaixaBank, Iberdrola, Naturgy, Quirón Salud, Santander y Telefónica.

Garcia Tabernero ha agradecido la confianza y el apoyo del Patronato y ha destacado la labor de la Fundación, "que desempeña un papel fundamental en la profesionalización de la gestión de los intangibles, tanto en España como en Iberoamérica".