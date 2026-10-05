Jordi Hereu será el candidato del PSC a las generales

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu - Jesús Hellín - Europa Press

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, será el candidato del PSC a las elecciones generales del próximo 29 noviembre, han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico' este lunes, el partido celebrará este martes una reunión extraordinaria de su Comisión Ejecutiva y el sábado un Consell Nacional en el que previsiblemente ratificarán la candidatura de Hereu y otras decisiones de cara a las generales.

Hereu ha sido ministro de Industria y Turismo del Gobierno desde noviembre de 2023, y fue presidente de Hispasat entre 2020 y 2023; anteriormente, entre 2006 y 2011 fue alcalde de Barcelona, tras años ligado a la política municipal de la capital catalana.

La última candidatura del PSC a las elecciones generales, en julio de 2023, la encabezó la expresidenta del Congreso y exministra Meritxell Batet, que a los pocos meses dejó la primera línea política.

Será la primera ocasión que Hereu se pone al frente de una candidatura al Congreso de los Diputados, y tendrá por delante el reto de revalidar o mejorar el buen resultado de los socialistas catalanes en 2023, que con sus 19 diputados fueron clave para que se revalidase el Gobierno de coalición.