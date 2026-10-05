Jordi Hereu será el candidato del PSC a las generales

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu - Jesús Hellín - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 15:29
Seguir en

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, será el candidato del PSC a las elecciones generales del próximo 29 noviembre, han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico' este lunes, el partido celebrará este martes una reunión extraordinaria de su Comisión Ejecutiva y el sábado un Consell Nacional en el que previsiblemente ratificarán la candidatura de Hereu y otras decisiones de cara a las generales.

Hereu ha sido ministro de Industria y Turismo del Gobierno desde noviembre de 2023, y fue presidente de Hispasat entre 2020 y 2023; anteriormente, entre 2006 y 2011 fue alcalde de Barcelona, tras años ligado a la política municipal de la capital catalana.

La última candidatura del PSC a las elecciones generales, en julio de 2023, la encabezó la expresidenta del Congreso y exministra Meritxell Batet, que a los pocos meses dejó la primera línea política.

Será la primera ocasión que Hereu se pone al frente de una candidatura al Congreso de los Diputados, y tendrá por delante el reto de revalidar o mejorar el buen resultado de los socialistas catalanes en 2023, que con sus 19 diputados fueron clave para que se revalidase el Gobierno de coalición.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado