Jordi Labanda, sobre la profesión de ilustrador: "Está casi tocada de muerte por la IA"

"Formé parte de un movimiento que enseñó a la gente a tener una vida más estilosa"

BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El ilustrador y diseñador Jordi Labanda ha advertido del impacto de la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) en su profesión y cree que puede ser uno de los primeros oficios en desaparecer: "Mi profesión está casi tocada de muerte por la IA".

"Creo que va a ser una de las primeras profesiones en desaparecer porque es realmente fácil y exitoso pedirle algo a la IA y que te lo haga bien", ha dicho en una entrevista de Europa Press, en la que ha señalado que el avance de esta tecnología está siendo exponencial.

Asegura que es pesimista ante esta situación y cree que en un par de años ya se empezarán a ver ilustraciones muy bien hechas con la IA: "Ha sido como un invitado sorpresa, que nadie esperaba, y en cuestión de un año nos hemos quedado todos con la boca abierta".

"Todos nos hemos quedado con cara de tonto. Pues pongamos cinco (años) para ser optimistas. Pero yo creo que en un par ya veremos. Simplemente, yo creo que veremos cosas muy bien hechas", insiste.

Cree que los ilustradores son un intermediario entre el empresario y el público y que, con los años, ese intermediario sobrará porque la IA le sustituirá y porque la demanda de profesionales cada vez será menor por un tema de costes: "Va a desaparecer (esta profesión), tristemente".

"Me da mucha pena la gente joven que está empezando o que quiere empezar a dedicarse a la ilustración u otras carreras que también la IA se las va a cargar. Me parece horrible que haya profesiones que ya estén empezando a estar prohibidas. Es como una especie en vía de extinción", añade.

SOFISTICACIÓN Y HEDONISMO

Reconocido por su característico estilo de ilustración, con un gran protagonismo de las mujeres, Labanda asegura que su inspiración surge de cualquier cosa que sea llamativa, colorida y que envíe un mensaje positivo y optimista: "Creo que ya hay bastante dolor en el mundo y bastante oscuridad".

Sofisticación y elegancia son los dos mensajes que Labanda quiere transmitir al público con sus ilustraciones y, en este sentido, evoca el espíritu vital y estiloso de los 90 y principios de los 2000, así como sus inicios: "Formé parte de un movimiento estético que enseñó a la gente a tener una vida más estilosa".

"Yo trabajo el hedonismo. Para mí, el lujo 'per se', tampoco me interesa. Me gusta moverme en el hedonismo, en el disfrute de la vida, en sacar el máximo partido a una experiencia. Mis personajes son animales muy sofisticados", destaca.

Después de trabajar para marcas como Vogue y Louis Vuitton, ha destacado el papel que juega la moda en todas sus ilustraciones, y reconoce que le gusta el concepto de semiótica de la moda y cómo vestirse es "lanzar un mensaje al mundo, no para bien ni para mal, sino para subrayarse a uno mismo".

CAMPAÑAS

Labanda, que se define como una persona con muchas vidas profesionales, recuerda las exitosas campañas de papelería y material escolar que hizo con Miquelrius a principios de los 2000: "Cada día recibo mensajes privados en Instagram de gente que me dice lo importante que todo eso fue para ellos. La verdad es que se me cae la baba cuando me cuentan anécdotas vitales".

Otro de sus proyectos fue el cartel de la Copa América de Vela de 2024 en Barcelona o el que ha presentado hace tan solo unos días del Gran Premio de España 2025; y próximamente hará una campaña de concienciación con el Hospital Clínic de Barcelona y publicará un libro para colorear: "No suelo soñar mucho con qué me gustaría hacer, porque realmente la vida me ha dado más de lo que yo soñaba".