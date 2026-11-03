Jordi Savall protagoniza 'Tempus Fugit': "Un concierto es un intercambio de emociones increíble"

La directora Madeleine Bartels y el músico Jordi Savall durante el photocall del documental ‘Tempus Fugit’ en el Festival In-Edit, a 3 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director y músico Jordi Savall, que protagoniza el documental 'Tempus Fugit', ha asegurado que hacer música es crear belleza y emoción, que luego se comparte con el público: "Un concierto es un intercambio de emociones increíble".

En una entrevista con Europa Press, ha asegurado que tiene "uno de los mejores oficios del mundo" y que, pese a dar más de 100 conciertos al año, no se cansa, porque se lo pasa bien transmitiendo esa belleza y porque le encanta viajar.

"No me cansa eso. Me cansa estar 6 horas esperando un vuelo retrasado, eso sí es pesado. Pero tener conciertos es muy positivo, siempre", ha afirmado.

'TEMPUS FUGIT'

El documental, dirigido por Madeleine Bartels y Melina Esajas, se presenta este martes en el festival In-Edit de Barcelona, y sigue a Savall durante una grabación en la iglesia medieval de Cardona (Barcelona) y en un concierto en la Philarmonie de París, combinándolo con escenas domésticas de él en su casa.

"Me sorprendió verme a mí mismo desde fuera, trabajando. El filme pone en evidencia que hay todo un mundo detrás y delante de mí, que es muy interesante. Pero lo que más me sorprendió fue ver todo el trabajo de detrás y las reacciones de los músicos", ha apuntado.

EL TIEMPO COMO LEITMOTIV

Savall asegura que 'Tempus fugit' muestra muy bien la dificultad de controlar el tiempo: "Uno intenta aprovecharlo, pero es inexorable. Mi forma de controlar el paso del tiempo es tener siempre un plan de trabajo".

"Siempre he tenido un poco de obsesión con el tiempo", reconoce, y lo achaca a que descubrió tarde (a los 13 años) el chelo, y que, desde entonces, siempre ha tenido la impresión de que tenía que recuperar los años perdidos.

También apunta que viene de una familia muy modesta, que no pudo pagarle la universidad: "He tenido que encontrar tiempo para recuperar los estudios que nunca tuve. Leyendo mucho, trabajando mucho. El tiempo ha sido una pieza clave. La casa la tengo llena de relojes".

ENAMORARSE DE LA MÚSICA

Savall se enamoró de la música de pequeño, porque su madre cantaba mucho, y a los 6 años oyó cantar a la escolanía de su colegio, algo que dice que le creó un lenguaje propio; sin embargo, el "punto culminante" fue escuchar un ensayo de un réquiem de Mozart, que le hizo llorar.

"La música me tocó de una forma que me dije: si la música tiene esta capacidad, entonces quiero ser músico", relata.

LA MÚSICA COMO SALVACIÓN

Ha dicho que, sin la música, su vida hubiera sido un desastre: "Sin la música, hubiese sido un anarquista, un terrorista. Nací en 1941, mi padre era un republicano que siempre estaba echando pestes de Franco".

"Además, desde muy joven sentí que vivía en un mundo muy injusto. Por vivir en una dictadura, pero también porque fui a una escuela religiosa donde el 90% de mis compañeros eran de familia rica. Y desde el primer día vi que había dos formas de tratar a la gente", ha destacado.

Explica que eso le llevó a ser un "chaval rebelde y muy problemático", pero que, a la vez, a entender que la música puede ser salvadora, puede transformar las emociones en algo positivo.

LA MÚSICA EN LA MEMORIA

El director destaca su carácter intangible y frágil, que le da una dimensión espiritual: "La música vive en nuestra memoria. Por eso es importante que cuando uno hace música, esté plenamente dentro de ella. Que la lleve a los oyentes con toda su fuerza. Entonces esa música les aportará emoción y felicidad".

En ese contexto, ha lamentado que "todo lo que se destina actualmente a la cultura musical es para la música pop o para la música clásica de grandes organizaciones sinfónicas y teatros de ópera", y ha pedido más recursos para los conjuntos independientes que hacen música antigua, entre otros.

UTOPÍA Y SILENCIO

"Siempre he tenido un ideal, que es no tener miedo de la utopía. Al contrario: siempre digo que no hay creatividad sin utopía", ha defendido el músico.

Savall ha explicado, además, que le gusta trabajar de noche: "La música no puede vivir sin silencio. Yo he descubierto la noche porque es el momento en que hay esta profundidad del silencio. Es un momento en el que puedes ir hasta el fondo de las cosas".

"También he descubierto que cuando son las 3 de la madrugada y estás agotado, entonces la música que interpretas suena diferente, es mucho más expresiva, porque tienes que esforzarte con tu espíritu para superar la debilidad del cuerpo. Eso crea momentos especiales, únicos", ha reflexionado.

VERSIÓN DE LA DIRECTORA

Bartels ha explicado que al principio quería centrar el documental en el equipo que hay detrás de Savall, pero que, al final optó para usar la figura del músico como "punto de partida".

Sobre la elección de Cardona, París y el hogar del director para grabar, señala que en un principio fue por razones logísticas, pero que terminaron siendo "los tres sitios perfectos" para contar la historia que querían contar.

En el caso de la Col·legiata de Sant Vicenç, en el Castillo de Cardona, ha subrayado que es un lugar que habla del tiempo: "Cuando él toca música ahí, el tiempo se para totalmente. Si lo pensamos de forma más filosófica, es el lugar perfecto para hacer un documental sobre este tema".

Reconoce que lo más especial de la música es escucharla en directo, por lo que ha sido un reto captar ese arte a través de la cámara: "Captar las caras de emoción de los músicos, y la suya cuando dirige. Eso sí que merece la pena verlo. También se trata de escoger los momentos correctos y montarlo de forma que el espectador pueda entrar en el mundo de los músicos".