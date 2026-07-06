Jordi Sendra presentará su precandidatura para ser el alcaldable de Junts en Tarragona

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull, durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actual líder de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Sendra, ha anunciado que presentará su precandidatura para ser el alcaldable de la formación en las municipales de 2027.

"El proyecto que lidero desde el año 2023 no ha terminado, necesita continuidad y estabilidad para acabar el trabajo, y nuestro espacio político también lo necesita", ha subrayado en una carta a la militancia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Todo ello después de que el partido de Carles Puigdemont haya activado este lunes el procedimiento para escoger al alcaldable, que puede conducir a una votación en primarias el 28 y 29 de julio si hay más de un candidato.

Ante ello, Sendra ha animado a participar en la votación, dejando claro que respetará el resultado "sea cual sea, porque la fuerza de un proyecto político nace de la legitimidad que le da su gente".

En la misiva ha explicado que entró en política municipal para trabajar y no para ocupar un escenario, y que siempre ha apostado por escuchar, estudiar y dar la cara: "Pero llega un momento en que debes tomar una decisión que va más allá del trabajo diario. Ese momento, para mi, es ahora".

Según Sendra, hace meses que escucha y habla con vecinos de la ciudad, cuyo alcalde es el socialista Rubén Viñuales, y le trasladan que Tarragona "merece más" de lo que le están dando, por lo que es consciente de lo que implica dar un paso adelante para ser el alcaldable de Junts.

"Tarragona necesita a alguien que se la juegue de verdad, que no tanga miedo de decir lo que piensa y que trabaje con la única obsesión de hacer avanzar esta ciudad", ha subrayado.

También ha reivindicado el trabajo que han llevado a cabo desde la oposición, lugar desde el que consideran que han desencallado proyectos, forzado debates y propuesto alternativas.

Y, además, ha asegurado que Tarragona tiene un potencial extraordinario "que demasiado a menudo queda atrapado entre la inercia y la falta de visión", por lo que quiere una ciudad que no se resigne.

"Las municipales de 2027 deben servir para abrir un nuevo ciclo. Y Junts debe estar en el centro para liderar este cambio", ha zanjado.

DIRECCIÓN

El paso dado por Sendra llega después de meses de negociaciones con la dirección que quería abrir un nuevo ciclo en la ciudad, donde en las últimas municipales lograron 3 concejales.

De hecho, la dirección del partido sondeó al presidente de la Associació contra el Càncer y exconcejal convergente Fede Arán como posible candidato, sin éxito finalmente.

Otro de los nombres que ha mantenido su voluntad de presentarse en unas posibles primarias es el abogado Roger Baiges, en nombre del denominado sector crítico.