Jordi Sendra será el candidato de Junts a la alcaldía de Tarragona con el 85% de los votos - JUNTS

TARRAGONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Sendra, será el candidato del partido a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de mayo de 2027, después de recibir el aval de la militancia de Junts en Tarragona con el 85% de los votos, ha informado el partido en un comunicado.

Sendra era el único que presentó su candidatura a encabezar la lista del partido en las municipales, y repetirá así como candidato tras el aval de la militancia.

Obtuvo en 2023 el 8,7% de los votos en las municipales (un 2,4 puntos menos que en 2019), pero consiguió mantener los tres concejales en el consistorio.

En Tarragona gobierna desde 2023 Rubén Viñuales, del PSC, en solitario y en minoría, y ERC es el principal partido de la oposición con 6 concejales, seguido del PP (4), Vox (3) y Junts.

Sendra es concejal desde 2023, pero ya lo fue también por CiU entre 2002 y 2011, y fue teniente de alcalde entre 2004 y 2007; en 2011 fue elegido senador por Tarragona, y desde 2015 hasta 2017 diputado en el Parlament.