Jorge Herralde: "La edición es el oficio más bonito del mundo"

Celebra los 50 años de la editorial en una fiesta con autores

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Anagrama, Jorge Herralde, ha asegurado este jueves en la celebración de los 50 años de la editorial: "La edición es el oficio más bonito del mundo o el único que sé hacer", y ha confesado que está felizmente condenado a la edición.

Respecto a la edición en la actualidad, ha dicho que la situación ha cambiado mucho y que si antes había que ir contra la censura, ahora los grandes rivales son Netflix, Amazon y los videojuegos: "Es inquietante".

Herralde ha descrito este aniversario como el colofón de 50 años 'on the road' con sus contratiempos: "He hecho lo que quería hacer con aciertos y torpezas", y ha agradecido la presencia de numerosos autores de su catálogo en tiempos tan volátiles, ha dicho.

Herralde ha agradecido la presencia de los diferentes autores a esta celebración, y ha hecho una mención especial a Richard Ford, Richard Sennett --que no ha podido venir-- y Daniel Divinsky, y ha asegurado que Anagrama es la editorial que "de forma más sistemática ha atraído desde hace décadas a autores extranjeros a Barcelona".

El presidente del Grupo Feltrinelli, Carlo Feltrinelli, principal accionista de la editorial Anagrama, ha dicho: "Creo que en esta era de la tiranía, la tecnofinanza, de necesidades inducidas, de algoritmos sofisticados, de tristes pasiones en sociedades aparentemente saturadas hay pocas aventuras en el mundo editorial y tan apasionantes como las de Anagrama".

Ha considerado que Anagrama es el mejor grupo del que uno puede formar parte: "una editorial de ensueño", ha dicho Feltrinelli, que ha ensalzado el gusto por el descubrimiento y la calidad literaria.

ANAGRAMA: UNA OBSESIÓN INTELECTUAL

Ha destacado que con motivo del aniversario recibió una copia histórica del catálogo de Anagrama, y ha felicitado a la directora editorial, Silvia Sesé, y ha considerado que éste "es la síntesis de una obsesión intelectual que empezó hace 50 años".

"Conozco pocas editoriales comparables a Anagrama", ha dicho Feltrinelli, que considera que ninguna cuenta con la tenacidad de Herralde, que a diario ha ejercido su libertad por seleccionar, confrontar, promover y publicar sus novelas.

Ha dicho que éstas fueron un antídoto increíble en la España de Franco hace medio siglo, mientras que actualmente "es un ingrediente muy significativo de una Europa vital, democrática, razonada y abierta".

AUTORES Y EDITORES

Han participado en el evento los autores Alessandro Baricco, Philipp Blom, Roberto Calasso, Emmanuel Carrère, Jonathan Coe, Teresa Cremisi, Jean Echenoz, Richard Ford y Alan Hollinghurst.

También los escritores Maylis de Kerangal, Hanif Kurieshi, Melania Mazzucco, Catherine Millet, Yasmina Reza, Philippe Sands, Maria Jose de Lancaster, Adam Thirlwel, Delphine de Vigan e Irvine Welsh.

Han asistido también los editores y agentes Heinrich Von Berenberg, Rosaria Carpinelli, Carlos da Veiga, Koukla MacLehose, Juliette Ponce, Dominique Bourgois, Olivier Rubinstein, Michael Gaeb y Daniel Divinsky.

Estos autores participarán la noche de este jueves en otra fiesta, donde también habrá los españoles Carlos Fonseca, Jordi Amat, Kiko Amat, Anna Vallbona, Milena Busquets, Jorge Carrión, David Castillo, Josep Maria Colomer, Miguel Dalmau Soler, Eloi Fernández Porta, Albert Forns, Jordi Garcés, Marina Garcés, Jordi Gracia, Román Gubern, Albert Lladó, Javier Mariscal, Berta Marsé, Sabino Méndez, Llàtzer Moix y Cristina Morales.

También, Nazario, Sergi Pàmies, Javier Pérez Andújar, Llucia Ramis, Antonio J.Rodríguez, Berta Serra, Jaume Sisa, Irene Solà, Patricia Soley-Beltran, Pau Subirós, Gonzalo Torné, Tina Vallès, Juan Pablo Villalobos, Martín Caparrós, Paloma Díaz-Mas, Cristina Fallarás.