Una jornada aborda en Girona como la rehabilitación energética puede rebajar costes en hoteles

GIRONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una jornada organizada por el Institut Tecnològic Hoteler (ITH) y Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona ha abordado cómo la rehabilitación energética puede contribuir a rebajar los costes y aumentar el valor de los activos turísticos.

Se trata de un ciclo de jornadas formativas especializadas en la gestión de la energía y la sostenibilidad en el negocio hotelero, según han informado este jueves en un comunicado conjunto.

Así, la sesión ha apostado por soluciones innovadoras en climatización, ventilación, energías renovables, monitorización inteligente y gestión hídrica, "todas ellas claves para avanzar hacia un turismo más competitivo y descarbonizado".