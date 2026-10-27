La 3 Jornada d'Habitatge Rural i de Muntanya analiza herramientas para crear vivienda

La tercera Jornada d’Habitatge Rural i de Muntanya - CONSELLERIA DE TERRITORIO

GIRONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas sesenta personas de los ámbitos de la vivienda y el urbanismo han participado este martes en el Casino de Alp (Girona) en la tercera Jornada d'Habitatge Rural i de Muntanya organizada por la Taula d'Habitatge de l'Alt Pirineu i Aran (THAPiA), centrada en el papel del urbanismo como herramienta para facilitar el acceso a la vivienda en los municipios rurales y, en especial, de montaña, informa la Conselleria de Territorio de la Generalitat en un comunicado.

En la jornada, que ha contado con la colaboración de la Taula Territorial d'Habitatge Rural de Catalunya, se ha analizado el Decreto ley 6/2026, de 5 de mayo, de medidas urgentes en el ámbito urbanístico y de la contratación en relación a los municipios rurales, que prevé, entre otros, nuevos instrumentos como el POUM rural y el inventario de edificaciones en suelo no urbanizable.

El Decreto ley adapta la actual normativa urbanística y de contratación a las necesidades específicas de los municipios rurales, simplificándola y facilitando la construcción en aquellas edificaciones del ámbito rural que no están protegidas y que se pueden reconvertir en vivienda o acoger determinada actividad económica.

La nueva normativa abarca a los 590 municipios de Catalunya que tienen la condición de rural.

VALLVÉ (IDAPA)

El director del Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), David Vallvé, ha asegurado que "la vivienda es, sin duda, uno de los retos esenciales de país" y ha añadido que en el Alt Pirineu y Aran este reto tiene una complejidad mayor por las características geográficas y demográficas del territorio.

"Es por eso que se necesitan herramientas y soluciones adaptadas a las necesidades específicas de los municipios de montaña", ha añadido.