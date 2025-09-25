Una jornada del Port de Tarragona analizará oportunidades y retos de la eólica marina flotante

Archivo - Sede institucional del Port de Tarragona - EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El foro Catflowe, organizado por el Port de Tarragona, analizará las oportunidades y los retos de la eólica marina flotante en Catalunya y el conjunto de países del Mediterráneo.

La jornada se celebrará el próximo 10 de octubre en el Tinglado 1 del muelle de Costa y las inscripciones para asistir siguen abiertas, según ha informado este jueves la infraestructura en un comunicado.

Agrupará a expertos internacionales, empresas catalanas vinculadas al desarrollo de este sector --desde startups hasta compañías especializadas en el montaje y logística de los aerogeneradores marinos flotantes-- y también instituciones públicas.

El programa incluye ponencias sobre el posicionamiento del Mediterráneo en un contexto de auge de las renovables en Europa, conferencias sobre las estrategias y políticas públicas, presentación de casos de éxito y mesas redondas sobre el potencial de Catalunya para liderar el desarrollo de este sector.

En una entrevista de Europa Press, el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, apostó por convertir la infraestructura en un clúster donde se puedan construir los grandes proyectos de eólica marina previstos en Europa.