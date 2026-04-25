José Ignacio Castelló selecciona en un libro 20 años de sus reportajes hípicos para 'El Periódico'

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista José Ignacio Castelló acaba de publicar 'Historias a todo galope' (Editorial Círculo Rojo), donde selecciona 20 de sus reportajes de hípica escritos para 'El Periódico' durante dos décadas (2005-25).

"Están contados para que cualquier lector que no sabe nada de este deporte se introduzca en la historia y la viva como si de un experto se tratase" --ha dicho a Europa Press--, y por eso sustituye las palabras técnicas por calificativos, metáforas o símiles con deportes populares.

Entre los reportajes hay historias de grandes jinetes, carreras importantes, caballos míticos (incluido un 'Iniesta' y otro secuestrado), apostadores, el ambiente y los oficios de este deporte.

El periodista Emilio Pérez de Rozas afirma en el prólogo que son el tipo de historias humanas (y de animales) que todo periodista debe explicar, y defiende el periodismo que no se ejerce por dinero ni por un premio, sino para transmitir una pasión, como es para Castelló la hípica, minoritaria en España.

Según el autor, el nivel del periodismo español sobre caballos es alto para las pocas firmas que hay, y destaca al escritor y filósofo Fernando Savater; en todo el mundo, destaca el de Inglaterra y EE.UU., seguidos de Australia y Francia.

Cree que España tendría más cobertura informativa si hubiera un ídolo (ecuestre o humano), más recintos y más difusión de sus quinielas, "que están en manos de Loterías y Apuestas del Estado, pero que no hace nada por popularizarlas".

REFLEXIONES PERIODÍSTICAS

Cada reportaje original tiene una introducción que sirve al autor para reflexionar sobre su profesión y su especialidad, explicando las circunstancias buenas y malas que rondaron los textos: "Muchas, condicionadas a mi situación personal y profesional, que en la mayoría de las ocasiones para un freelance son determinantes".

El autor es propietario y director de la web de carreras de caballos www.turf-cat.com, con la que ha ganado dos veces el premio al mejor pronosticador de la prensa española: incluye noticias del turf catalán y pronósticos de las carreras que se disputan cada semana en España.

José Ignacio Castelló Ribera (Barcelona 1965) es licenciado en Historia Moderna, en Ciencias de la Información y doctor en Periodismo, ha sido redactor o director en revistas deportivas y medios digitales, y es profesor en la Universitat CEU Abat Oliba.