José Luis Garci cree que ahora las películas son distintas: "Son un poco platos combinados"

El cineasta José Luis Garci en el BCN Film Fest - ELISABET DE LORETO/BCN FILM FEST

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director José Luis Garci, que ha recibido el Premio de Honor del 10 Festival Internacional de Cine de Barcelona Sant Jordi BCN Film Fest, ha asegurado: "Las películas de ahora son distintas a cuando yo me movía en el mundo del cine. Ahora son un poco platos combinados. Está todo metido, todo a la vez en todas partes".

En una entrevista con Europa Press, ha subrayado este viernes que ahora se produce un tipo de películas donde los creadores "quieren contar todo" y que no se ciñen a un género, sino que incluyen todo tipo de escenas en una misma película.

"Son platos combinados. Te gusta un filete con patatas, bueno, pero ¿quieres un poquito de ensalada también? ¿Y no te gustaría un poco de pescado? El cine de ahora son un poco platos combinados o ensaladas", ha apostillado, ejemplificándolo en 'Megalopolis' de Francis Ford Coppola que en su opinión tiene elementos muy diversos y que el director no había utilizado en sus anteriores filmes.

Ha dicho que cree que él va por un lado y el cine va por otro porque se ha quedado "un poco anclado" en el cine que le gusta como John Ford, Alfred Hitchcock, Billy Wilder o Howard Hawks, pero que habrá que esperar unos años para saber quién tiene razón.

"Creo que han pasado los años y Hitchcock es impresionantemente bueno, y Billy Wilder y John Ford, y no te digo nada de F. W. Murnau y Fritz Lang. Un tipo de cine que me he quedado anclado en ello, pero no me parece mal", ha añadido.

Garci ha considerado que esta voluntad de incluir de todo en una película puede estar influenciada por las series de televisión, y ha subrayado que ve que las producciones actuales tienen en ocasiones un exceso de metraje y unos títulos de crédito "interminables".

LOS OSCAR

Preguntado por su experiencia en los Oscar cuando ganó con 'Volver a empezar', ha recordado que fue una experiencia maravillosa, pero ha lamentado que ahora que han incluido un galardón a la mejor selección de casting no lo hayan hecho también al 'cameraman', "el primer espectador de la película".

El director de 'El crack' ha considerado que 'Sirat' merecía el Oscar a mejor sonido para el equipo formado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas por que el trabajo en el Atlas con esos vientos "es tremendo".

Ha considerado que en la actualidad él no hubiera sido nominado a los Oscar, y ha afirmado que su trayectoria como director está marcado por el cine clásico y que no tuvo "ningún impacto" en él la 'nouvelle vague'.

El cineasta ha valorado que Jean Luc Godard quitara el caballete y se pudiera "pintar de otra manera", pero que él prefería hacerlo como Alfred Hitchcock o Billy Wilder.

Garci ha dicho que él aprendió mucho en su etapa como guionista y ha considerado que "acercarse a la dirección a través del guión es bueno", y ha afirmado que quedó muy contento con su última película, 'El crack cero', la que considera más cercana al cine de Hawks.

El director ha recibido en este BCN Film Fest el premio de honor en reconocimiento a su trayectoria en la inauguración de este pasado jueves, en la que dijo que era un galardón colectivo con todos aquellos con los que había trabajado.