José María Paz Gago, XXI Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes por 'Regreso a Kangala'

El autor con el galardón - GRUPO HOTUSA

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor gallego José María Paz Gago ha recibido este martes en Barcelona el XXI Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes por 'Regreso a Kangala', que novela sus seis años en Costa de Marfil y el oeste de África en la década de 1990.

"El protagonista de este libro de viajes ficcionalizado tiene mucho de mi", ha dicho durante un encuentro previo con periodistas en el Eurostars Grand Marina Hotel, y por eso el personaje es una mezcla de antropológo y diplomático.

Esta edición del premio de Eurostars Hotel Company junto a RBA Libros y Universitat de Barcelona es la que ha recibido más originales (327), la que tiene más dotación (35.000 euros), y tendrá dos ediciones: una para huéspedes de Eurostars en todo el mundo y otra para librerías.

Kangala es una evocación de Abiyan, ciudad a la que llegó como cooperante y para enseñar en su universidad, pero sus experiencias en el país y en el oeste de África fueron mucho más allá de la docencia, y además el protagonista vuelve tres décadas después para revivirlo.

El libro refleja la cultura que vio desde muchos ángulos, como la gastronomía, expediciones por la selva, operaciones contra el tráfico ilegal de marfil y diamantes, secuestros, ceremonias ancestrales e incluso antropofagia ritual, que es "de absoluta actualidad" en la zona, por ejemplo en Gabón y Benin.

Gago, catedrático de Teoría de Literatura y Literatura Comparada de la Universidade da Coruña, ha explicado que este texto fue finalista en el Premio Nadal de este año pero ha ironizado con que David Uclés lo "eclipsó", aunque está muy satisfecho por que ahora sea el texto que gana el Premio Eurostars.

Hoy Gago sigue vinculado a África contribuyendo a proyectos de cooperación y considera que Costa de Marfil está en un buen momento, tras la guerra civil de la primera década de este siglo, pero considera que el África subsahariana "necesita un Plan Marshall" que consiga que muchos africanos cumplan su deseo de no emigrar.

CÓMO DEBE SER UN LIBRO DE VIAJES

El jurado está compuesto por los escritores Alfredo Conde y Carme Riera, el filólogo Adolfo Sotelo (UB), la editora Laia Salvat (RBA) y la directora general de proyectos hoteleros de Grupo Hotusa, Ana Sanjurjo.

Conde ha explicado que en este libro "hay aventura, cultura, política, relaciones humanas,..." y que esa mezcla favorece el éxito de una narración, y Sotelo ha añadido que el lector quiere precisamente eso, en vez de libros de viajes que se convierten en pretenciosas lecciones de Historia.